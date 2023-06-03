من عائلة واحدة.. مقتل 6 إثر اصطدام قطار بـ “توك توك” شمالي مصر (صور)

قال مصدر أمني في مديرية أمن محافظة البحيرة وآخر طبي في هيئة الإسعاف المصرية، الجمعة، إن 6 أشخاص بينهم 3 أطفال لقوا حتفهم إثر اصطدام قطار بضائع بمركبة صغيرة بثلاث عجلات (توك توك) شمالي مصر.

وأضاف المصدران أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة شخصين جرى نقلهما إلى مستشفى البحيرة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضح المصدران لرويترز أن الحادث وقع لدى عبور “التوك توك” من مزلقان أبو المطامير في محافظة البحيرة في توقيت خاطئ مما أدى لاصطدام القطار الذي كان متجهًا إلى الإسكندرية به.

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم من عائلة واحدة إثر وقوع حادث تصادم قطار بتوك توك أثناء عبوره مزلقان الروس بقرية “كوم أمبو” بمركز أبو المطامير في البحيرة.

وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.