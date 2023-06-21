أوسعوه ضربا.. منع شاب حاول الانتحار من مئذنة مسجد في مصر (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إنقاذ شاب حاول الانتحار من مئذنة مسجد في محافظة الفيوم وسط البلاد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل في مصر مقطعًا يظهر شخصًا يضرب شخصًا آخر فوق مئذنة مسجد.

وقال موقع “القاهرة 24” المحلي إن “شابًا أقدم على الانتحار بقرية سنهور القبلية بالفيوم”، مضيفًا أن الشاب، 27 عامًا، هدد بالقفز من على حافة مئذنة مسجد القرية.

وذكر الموقع أن قوات الحماية المدنية تمكنت “بمساعدة الأهالي” من إنقاذ الشاب، مشيرًا إلى أن “شابين صعدا إلى المئذنة وأوسعاه ضربًا ولكمًا، وأنزلاه من هناك”.

شخص كان بينتحر من فوق مسجد في الفيوم.

الحمد لله لحقوه ، بس تقريبا موتوه من الضرب 🥴 #الشعب_المصري pic.twitter.com/cbDb0oEsTD — Hassan Em (@eminemmm) June 20, 2023

وأوضح أنه تبين لاحقًا أن الشاب أراد إلقاء نفسه من فوق مئذنة المسجد، لـ”مروره بأزمة نفسية”.