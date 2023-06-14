مصر.. مقتل 15 وإصابة 3 في حادث سير على طريق سريع جنوب القاهرة

لقي 15 شخصًا في مصر حتفهم وأُصيب 3 حالتهم خطرة إثر حادث تصادم حافلة صغيرة “ميكروباص” وسيارة نقل على طريق الكريمات جنوب القاهرة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن السلطات قولها إن الحافلة الصغيرة اصطدمت بسيارة نقل كانت تقف في الطريق.

وبحسب صحف مصرية، فإن السيارة تهشمت تمامًا وتغيرت معالمها بالكامل حتى أن الأهالي بذلوا جهودًا مضنية لسحب حطامها من جسم السيارة النقل ومن ثم استخراج الجثامين.

وأفادت صحيفة المصري اليوم (خاصة) أن التحقيقات والتحريات الأولية توصلت إلى اختلال عجلة القيادة بيد سائق الميكروباص فاصطدمت بالسيارة “النقل” من الخلف -كانت تقف على جانب الطريق- ولم يستطع السيطرة على السيارة نتيجة السرعة الزائدة.