أحدهما أول رائدة فضاء عربية.. سعوديان ينطلقان في مهمة علمية إلى المحطة الدولية

تنطلق، اليوم الأحد، مهمة خاصة تنظمها شركة (أكسيوم سبيس) إلى محطة الفضاء الدولية مع أول سعوديين أحدهما امرأة، سيتوجهان إلى هذا المختبر الطائر في رحلة علمية تُمثل حدثًا تاريخيًّا للمملكة، وتدشن مرحلة جديدة لها في مجال الفضاء.

وسيطلَق صاروخ (فالكون 9) من إنتاج (سبيس إكس) الذي يُقل ريانة برناوي وعلي القرني عند الساعة 17:37 (21:37 بتوقيت غرينتش) من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وسيضم الطاقم أيضًا بيغي ويتسن رائدة الفضاء السابقة في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) التي توجهت إلى المحطة الدولية 3 مرات من قبل وستتولى قيادة المهمة، ورجل الأعمال الأمريكي جون شوفنر الذي سيقود المركبة.

وسيقضي هذا الطاقم 10 أيام على متن محطة الفضاء الدولية التي يُتوقع أن يصل إليها غدًا الاثنين حوالي الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.

اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين @Astro_Rayyanah

و @AstroAli11 ضمن طاقم المهمة العلمية قبل التوجه إلى الفضاء غدا الأحد. السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/8JmryI6Rcz — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 20, 2023

أول رائدة فضاء عربية

وتُعَد ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة تنطلق في رحلة إلى المحطة الدولية، التي تُعَد ثاني مهمة رواد فضاء خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

وريانة اختصاصية أبحاث مختبرات، وتتمتع بخبرة تزيد على 9 سنوات في برامج إعادة هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة، وطوال حياتها المهنية عملت على تحسين بروتوكولات البحث، واستكشاف العديد من التقنيات، وإدارة العديد من مشروعات أبحاث سرطان الثدي، ونشر العديد من المنشورات في المجال نفسه، حسب الهيئة السعودية للفضاء.

وهي حاصلة على درجة الماجستير في العلوم الطبية الحيوية مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الفيصل، ودرجة البكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو.

وقالت ريانة برناوي التي درست العلوم، في مؤتمر صحفي خلال الأسبوع الجاري “من دواعي سروري وشرف كبير لي أن أكون أول رائدة فضاء سعودية وأن أمثل المنطقة”.

وأكدت أنها متحمسة للتحدث مع أطفال من محطة الفضاء الدولية، وقالت “رؤية وجوههم عندما يشاهدون رواد فضاء من منطقتهم للمرة الأولى أمر مثير للاهتمام”.

روحٌ باحثة، وشغوفة بالتعلم.. قادت @Astro_Rayyanah إلى الفضاء، وتمثيل المملكة كأول رائدة فضاء سعودية. السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/06kCgslamb — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 19, 2023

أما علي القرني فيعمل طيارًا حربيًّا، وقال “كان لديّ دائمًا شغف لاستكشاف المجهول وتأمل السماء والنجوم”، مضيفًا “هذه فرصة رائعة بالنسبة لي لمتابعة هذا الشغف وللتحليق بين النجوم هذه المرة”.

ويُفترض أن يُجري أفراد الطاقم الأربعة تجارب أثناء إقامتهم، تتعلق واحدة منها بدراسة سلوك الخلايا الجذعية في انعدام الوزن.

وقالت الهيئة السعودية للفضاء إن المهمة تتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، ستسهم في توفير إجابات من شأنها تمكين الإنسان من خلال التوسع في الأبحاث الصحية إلى جانب حماية كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية يُنفَّذ عدد منها لأول مرة في العالم على متن المحطة.

وكانت السعودية قد أرسلت أحد مواطنيها إلى الفضاء في الماضي، بينما شارك الأمير السعودي سلطان بن سلمان في مهمة أمريكية عام 1985.

وأنشأت المملكة الهيئة السعودية للفضاء في عام 2018، وأطلقت العام الماضي برنامجًا لإرسال رواد إلى الفضاء.