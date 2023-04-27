“قالوا مات”.. رحيل الشيخ عبد الله كامل “سفير القرآن” الذي نعى نفسه قبل وفاته

توفي اليوم الخميس عن عمر يناهز 38 عامًا القارئ المصري البارز الشيخ عبد الله كامل بالولايات المتحدة، حسبما أعلنت صفحة المركز الإسلامي الذي أمّ المصلين فيه بصلاة تراويح شهر رمضان الماضي في حي بروكلين بمدينة نيويورك.

وذكرت صفحة المركز على فيسبوك أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الجنازة قريبًا، وقد تصدر اسمه منصات التواصل ومحرك بحث غوغل “عربيًّا”، وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء لـ”سفير القرآن” الذي سافر إلى عدة دول لإمامة المصلين.

من هو الشيخ عبد الله كامل؟

ولد الشيخ عبد الله أحمد كامل عام 1985 في قرية بمركز يوسف الصديق تدعى (المشرك القبلي) بمحافظة الفيوم المصرية.

فقد نعمة البصر بعد ولادته.

حفظ القرآن الكريم كاملًا منذ الصغر على طريقة بريل.

تخرج من كلية دار العلوم جامعة الفيوم عام 2005.

شارك في مسابقة المزمار الذهبي عام 2015 التي قدمت على قناة الفجر الفضائية وحصل فيها على المركز الأول.

اشتهر بصوته العذب في قراءة القرآن الكريم.

نظم العديد من القصائد الشعرية.

له تسجيلات عديدة على قناته الرسمية على اليوتيوب يتابعها أكثر من مليون شخص.

شارك في تقديم مجموعة من البرامج الدينية الإسلامية في عدة قنوات فضائية.

خاطرة قبل الرحيل

ونقل مقدم البرامج حافظ عمر حافظ عن مصطفى أبو سيف رفيق الشيخ الراحل، آخر دقائق في حياة الشيخ عبد الله كامل فقال “صلينا الفجر سويا في مسجدنا وألقى خاطرة بعد الصلاة ثم جلست أنا وهو في بيتي نقرأ ونتذاكر من الفجر حتى صلاة الظهر ما توقفنا إلا للطعام أو الشراب وكانت جلسة لم أجلس مثلها”.

وتابع “كنا نقرأ ونتذاكر ونمزح ونضحك ونبكي ونتأثر وأذكر أنه مر على خاطرة عن سورة التكوير فبكى بكاءً شديدًا، وخاطرة عن سنّ الأربعين”، واستطرد “عند صلاة الظهر طلب مني أن أتقدم للصلاة فأبيت إلا أن أقدمه فتقدم والحمد لله فصلى بنا، وبعد الصلاة قال بعضنا لبعض لنسترح قليلا ثم نواصل فقمت ولم يقم! وكانت الفاجعة! ذهبت لأوقظه فإذا بروحه قد صعدت إلى باريها”.

مر على خاطرة عن سورة التكوير فبكى بكاء شديدا، وعن خاطرة عن سن الأربعين وفيها:

إذا تم أمر بدا نقصه .. ترقب زوالا إذا قيل تم

فقال كم عمري؟! قلت بالهجري قد جاوزت الأربعين بخمسة أشهر

فتأثر لما سمع وبدا ذلك على صفحات وجهه!

وعند صلاة الظهر طلب مني أن أتقدم للصلاة فأبيت إلا أن أقدمه… — ‏حافظ عمر حافظ (@Hafez_omar11) April 27, 2023

وأشار إلى أن الفقيد “صام رمضان وقامه وطاف في العديد من الولايات يقرأ كتاب الله في بيوت الله بصوته الفريد العذب الذي عُرف به، وختم القرآن لنفسه 24 مرة هذا العام، وفي العام الماضي كانت 28 ختمة”.

“قالوا مات”

وكان الفقيد قد نظم قصيدة بعنوان “قالوا مات” نعى نفسه فيها قبل وفاته، وتداولها ناشطون على نطاق واسع فور إعلان نبأ رحيله.

يتصدر عربيًّا

وتصدر اسم الشيخ عبد الله كامل منصات التواصل وغوغل عربيًّا عقب إعلان وفاته، ونعاه عدد كبير من القراء ورواد مسجده ومحبيه ومتابعيه في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب الدكتور أحمد عيسى المعصراوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف وشيخ عموم مقارئ الديار المصرية سابقًا “رحم الله الشيخ عبد الله كامل ونوّر قبره ورفع درجاته في علييّن”.

رحم الله الشّيخ #عبدالله_كامل

ونوّر قبره ورفع درجاته في علّيّين. pic.twitter.com/oy4Xn5N6f2 — أ.د.أحمد عيسى المعصراوي (@elmasrw) April 27, 2023

كما نعاه الشيخ الدكتور محمد الصغير قائلًا “توفي الشيخ عبد الله كامل في أمريكا بعد إمامة التراويح هناك، والشيخ عبد الله من أصحاب الأصوات القوية في التلاوة والإنشاد واشتهرت عنه قصيدة: هل صليت اليوم عليه؟”.

القصيدة التي تحظى بانتشار واسع جاء في مطلعها: “هل صليت اليوم عليه؟ هل حقا تشتاق إليه .. ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها .. هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى .. والخاسر من عنه تخلى مت يا مبغض أحمد غِلا .. قد صلينا اليوم عليه .. نشرا نصرا لمكانته .. غيظا لمحارب سنته .. رب ارحمنا بشفاعته .. قولوا صلى الله عليه”.

ونعى الإعلامي أسامة جاويش الشيخ عبد الله قائلًا “رحمه الله كان صوتًا عذبًا نقيًّا يدخل القلب فور سماعه”، وأرفق ذلك بتسجيل مصور قيل إنه آخر تلاوة للشيخ عبد الله كامل قبل وفاته بيومين.

يقال أن هذه كانت آخر تلاوة للشيخ #عبدالله_كامل رحمه الله قبل وفاته بيومين رحمه الله كان صوتا عذبا نقيا يدخل القلب فور سماعه#وفاة_الشيخ_عبدالله_كامل pic.twitter.com/o14dOnrRaG — Osama Gaweesh (@osgaweesh) April 27, 2023

ونعى القارئ مشاري العفاسي الشيخ عبد الله كامل قائلًا “اللهم اغفر لعبدك القارئ الشيخ عبد الله كامل وارفع درجته ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد واجبر مصاب أهله ومحبيه”.

اللهم اغفر لعبدك القارئ الشيخ #عبدالله_كامل وارفع درجته ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد واجبر مصاب أهله ومحبيه pic.twitter.com/f837I4Z5GX — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) April 27, 2023

كما نعاه الشيخ محمد البراك قائلًا “اللهم اغفر لعبدك عبد الله كامل وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس. إنا لله وإنا اليه راجعون”.