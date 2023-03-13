انتقادات وسخرية بعد تصريحات وزارة الصحة بشأن رواتب أطباء الامتياز في مصر

تصدرت أزمة مستحقات أطباء الامتياز في مصر مواقع التواصل، بعد اعتبار وزارة الصحة أن راتب 2200 جنيه (نحو 72 دولارا) هو إنجاز يحسب للوزارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار لإحدى القنوات المحلية، إن “مبلغ 2200 جنيه هو رقم ليس كبيرا، لكن كم كانت تبلغ قيمة الراتب في السابق؟ كانت 700 جنيه، نتحدث عن زيادة 4 أضعاف، التضخم لم يزد بهذا القدر”.

وأشار إلى أنه عندما كان طبيب امتياز عام 1993 كان يتقاضى 560 جنيها مصريا، وفي عام 2018 أصبحت 700 جنيه، وفقًا لقوله، موضحًا بهذا النموذج أن زيادة الراتب خلال 5 سنوات ليصل إلى 2200 جنيه هي إنجاز، بعد أن كانت في السابق تأخد وقتًا طويلًا.

المتحدث باسم وزارة الصحة في #مصر: رواتب أطباء الامتياز زادت 4 أضعاف من 700 إلى 2200 جنيه.. كيف رد المدونون؟ pic.twitter.com/NUPyoG6cLg — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 12, 2023

التصريحات أثارت موجة جدل واسعة على منصات التواصل، سواء بين الأطباء أنفسهم، أو النشطاء والمتعاطفين معهم، الذين اعتبروا أن المبلغ ضئيل جدًّا ولا ينم عن تقدير كاف من الدولة لهم.

وبخصوص المقارنة التي قام بها عبد الغفار حول قيمة الراتب قبل 5 سنوات وحاليًّا، أوضح المدون محمد الكامل أن راتب 700 جنيه استقر فترة طويلة كان متوسط سعر الدولار فيها مقابل الجنيه نحو 5 جنيهات، أي أن الراتب كان نحو 140 دولارا شهريًّا، أما بقيمة الدولار الحالية فإن الراتب 70 دولارا، وهو ما يعني أن القيمة الحقيقة لرواتب الأطباء قد انخفضت.

فى السابق كان بيحصل على 140$

حاليا بيحصل على 70 $

وكلها مبالغ مهزقة اصلا https://t.co/3D5sW7JYGB — MOHAMED ELKAMEL (@ELKAMEL_) March 12, 2023

وانتقد آخرون عدم تقدير دور وأهمية الأطباء، وكتب أسامة مغازي يقول “ماذا يعني 2200 جنيه بعد تعب وجهد وفلوس سنين وناس بدونهم لا توجد حياة، أطباء مصر هم أساس وعماد البلد”.

واعتبر أحمد عبد الغني أن المبلغ ضئيل ولا يكفي الطبيب وسط الأسعار المرتفعة حاليًّا.

حضرتك شايف أن المبلغ ده يكفي الطبيب ، وسط الأسعار الحالية ، انت بتضحك على نفسك ولا علينا — ahmad Abdelghani (@ahmadAb61689977) March 12, 2023

وتهكم زياد ضاحي وكتب “محتاجين نزود صفر كمان”، في حين سخرت منة حشيش وكتبت “يعني لا هيبقى راحة بال ولا حتى فلوس”.

وسخر آخر من الراتب وكتب “وبيسيبوا العز ده وهاجروا! حقيقي ملهمش في الطيب بصيص”.