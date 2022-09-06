كان يقرأ الفاتحة ثم سقط فجأة.. وفاة مصري أثناء صلاة الفجر في مسجد بالغردقة (فيديو)

توفي مواطن مصري أثناء تأديته صلاة الفجر في أحد مساجد مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وذكرت صحيفة الأهرام الرسمية، أن المواطن يدعى حسام الفقي ويعمل بشركة مصر للطيران، وأنه دخل المسجد لصلاة الفجر، وبعد أن كبر ورفع يديه، وفي أثناء قراءة الفاتحة سقط على الأرض فجأة وتوفي ليلقى ربه.

الله اكبر كاميرا المراقبة توثق نهاية مواطن مصري أثناء أدائه صلاة الفجر في مدينة الغردقة

اللهم ارزقنا حسن الخاتمة pic.twitter.com/aqoafSQE9r — حــكـــيـــــــم (@hakimjustice_) September 5, 2022

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الفقي وقد فرغ من صلاة الجماعة ثم قام لأداء صلاة النافلة، ليسقط على ظهره فجأة ويتبين بعد ذلك أنه توفي، ليصبح حديث الشارع في مدينة الغردقة.

وسرعان ما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بأصدقائه وزملائه في العمل وجيرانه إلى ساحة دعاء وذكر لمحاسن الفقيد وسيرته الطيبة.