صاحبة لوحة “حجابي يجعلني قوية” للجزيرة مباشر: لم أتوقع الفوز وهذه رسالتي للفتيات (فيديو)

عبّرت الطالبة الأمريكية المسلمة سالي المقلاني التي فازت لوحتها “حجابي يجعلني قوية” بمسابقة الكونغرس الفنية لعام 2022 عن المنطقة 14 بنيويورك، عن سعادتها ودهشتها بالفوز بسبب وجود منافسين أقوياء لدرجة أنها كانت تفكر في عدم المشاركة، لولا إصرار معلّمها.

وتدرس سالي الطالبة الأمريكية العربية الأصل، في مدرسة رينيسانس الثانوية للفنون في نيويورك، وتقام المسابقة سنويا بجميع المناطق برعاية أعضاء الكونغرس، وتعرض لوحات الفائزين في مبنى الكابيتول مدة عام.

وقالت سالي في لقاء مع برنامج “هاشتاغ” على الجزيرة مباشر “المُعلم قال إن لوحتي فيها الكثير من المعاني، ويجب أن تدخلي المنافسة وهذا سيغير من آراء كثير من الناس”.

وعما تعتقد أنه يجب أن يتغير تجاه المحجبات قالت سالي “الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب يجب أن يشعرن بجمالهن، وهناك من يطلق الأحكام ويريد أن تشعري بالأسى، ولكن علينا ألا نصغي للانتقادات والأحكام ونشعر بالقوة، وهذا الحجاب الذي نرتديه مصدر قوة بالنسبة لنا”.

وعن توقعاتها للفوز في المسابقة وسط حملات التحريض على المحجبات قالت سالي “لم أفكر في أن لوحتي ستعلق في الكابيتول. كنت مندهشة لفترة طويلة ولم أكن أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث”.

وبشأن استقبال الأسرة خبر الفوز قالت سالي “لم أخبر أهلي بأني شاركت في المسابقة لأني لم أكن أعتقد أنني سأفوز، ولكن بعد الفوز أخبرتهم وشعروا بالفخر وشجعوني لأنني وصلت إلى هذا الإنجاز، وسوف أسافر إلى واشنطن العاصمة لحضور فعالية لتكريم الفائزين وأشعر بالحماسة لذلك”.

وعن كيفية تفاعل أهل المنطقة 14 التي تمثلها مع الخبر قالت “أصدقائي سعيدون ومتحمسون، وذرف بعض المعلمين الدموع، وهناك الكثير من الداعمين أولهم أسرتي كي أحقق أحلامي ولا أصغي لكل من يحاول إعاقتي”.

وعن نصيحتها التي توجهها إلى الفتيات قالت “أريد من الناس أن يصغوا للرسالة التي أردت أن أرسلها، وهذا يمكن أن يغير بعض اقتناعات الناس بشأن الحجاب”.

وأقول للفتيات “لا تصغين إلى أي انتقاد يوجه لكم، الأمر صعب، وقد سمعت ما أثر عليّ سلبًا، يجب أن تشعرن بالقوة حينما تمارسن شيئًا تحببنه، تابعن شغفكن لأن هذا سوف يساعدكن، هناك الكثير من الانتقادات والأحكام التي لن تتوقف لا تصغين لذلك”.

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