موجة انتقادات وسخرية.. رئيس تونس يستدل بقول مأثور على أنه من القرآن الكريم (فيديو)

تعرض الرئيس التونسي قيس سعيد لموجة من السخرية والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما استشهد في أحد خطاباته بقول مأثور على أنه من القرآن الكريم.

جاء الاستدلال في كلمة لسعيد أمس الجمعة بثتها صفحة الرئاسة على فيسبوك خلال إشرافه بقصر قرطاج على توقيع اتفاقية لتوزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات كورونا.

وقال سعيّد “بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتحدثون آناء الليل وأطراف النهار ويتعرضون للأعراض ويكذبون ويقولون إن مرجعيتهم هي الإسلام ليتذكروا قوله سبحانه (قل الحق ولو كان على نفسك)”.

وتعليقًا على ماقاله الرئيس سعيد قال الداعية الإسلامي فاضل سليمان عبر حسابه على تويتر “أنا خايف يكون بيصلي بها”.

أنا خايف يكون بيصلي بيها 😄 https://t.co/APegk2cOY8 — Fadel Soliman (@FadelSoliman) August 21, 2021

وقال الباحث والأكاديمي محمد المختار الشنقيطي “أتمنى من أهل تونس أن يأخذوا بيد قيس سعيد إلى الكتاتيب، ليتعلم التمييز بين نص القرآن الكريم وغيره، وأن يحجروا عليه قبل أن يشعل بلادهم بعنترياته الجوفاء.. ألا يعرف أن عبارة “قل الحق ولو على نفسك” لم ترد في نص القرآن الكريم؟!”.

أتمنى من أهل #تونس أن يأخذوا بيد #قيس_سعيد إلى الكتاتيب، ليتعلم التمييز بين نص القرآن الكريم وغيره، وأن يحجروا عليه قبل أن يشعل بلادهم بعنترياته الجوفاء.. ألا يعرف هذا المتحذلق أن عبارة "قل الحق ولو على نفسك" لم ترد في نص القرآن الكريم؟! pic.twitter.com/ON9NMuwsbZ — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) August 20, 2021

وأشار مغرد آخر إلى أن هذا هو “قرآن قيس سعيد”، ووصف آخر قول الرئيس التونسي بـ “الفضيحة والعار لاستشهاده بآية في القرآن لا وجود لها إلا في خياله”.

وقال الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة “قيس سعيّد يكتشف آية جديدة في القرآن الكريم هي: “قل الحق ولو على نفسك”! ركّز هجومه على الإسلاميين، وتحدّث عن “السعي لاغتياله”؛ ربما تمهيدًا لحملة قمع يعدّها من يديرون المشهد”.

وأضاف “الطارئ على السياسة والعمل العام، بات يظن أنه الدولة. معادلة ستسهّل مهمة من يريدونه جسر عبور لا أكثر”.

قيس سعيّد يكتشف آية جديدة في القرآن الكريم هي: "قل الحق ولو على نفسك"! ركّز هجومه على الإسلاميين، وتحدّث عن "السعي لاغتياله"؛ ربما تمهيدا لحملة قمع يعدّها من يديرون المشهد. الطارئ على السياسة والعمل العام، بات يظنّ أنه الدولة. معادلة ستسهّل مهمة من يريدونه جسر عبور لا أكثر. pic.twitter.com/guMDZ0n6Pw — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) August 21, 2021

وقال الإعلامي أسعد الشرعي “اخبط فقط خبطت من قبلك الأممُ .. لايوجد في القرآن آية تقول (قل الحق ولو على نفسك) شوف يا قيس سعيّد: الدستور وعجنته عجن فنرجوك أن لا تفعلها مع القرآن الكريم”.

اخبط فقط خبطت من قبلك الأممُ ..

لايوجد في القرآن آية تقول ( قل الحق ولو على نفسك ) 🤣🤣🤣🤣🤣

شوف يا #قيس_سعيّد : الدستور وعجنته عجن فنرجوك ان لا تفعلها مع القرآن الكريم . pic.twitter.com/3pJVy7WSA6 — أسعد الشرعي (@ASSADALSHAREEY3) August 20, 2021

ووصف الإعلامي احمد عطوان قيس سعيد بـ “قذافي تونس الذي يؤلف قرآنا جديدًا”، بينما طالبه آخرون بمراجعة معلوماته.

قذافي #تونس يؤلف قرآن جديد :

(وقل الحق ولو كان على نفسك)

كذب #قيس_سعيد pic.twitter.com/jCEJvb2gAP — أحمد عطوان AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) August 21, 2021

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيد في 25 يوليوتموز تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ضمن إجراءات استثنائية ضمن مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.

لكن غالبية الأحزاب وبينها حركة “النهضة” الأكبر تمثيلًا في البرلمان رفضت تلك القرارات واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور” بينما أيدها البعض الآخر ورأى فيها “تصحيحا للمسار”.

والله ماندري منو ربك يا #قيس_سعيد ..اللي جايب مقوله ..، وتقول عنها قرآن كريم..راجع معلوماتك ''قل الحق ولو على نفسك" مو آيه قرآنيه..#تونس https://t.co/89YT0SPpF7 — الكلمه المسموعه (@Bee43045535Bee) August 20, 2021