السياسي المصري مصطفى الفقي يثير الجدل بعد انتقاده الجندي محمد صلاح

أثار السياسي المصري مصطفى الفقي جدلًا واسعًا على منصات التواصل بعدما قال إنه يعارض ما فعله الجندي المصري محمد صلاح على الحدود مع إسرائيل، بقتله 3 جنود إسرائيليين وإصابة رابع يوم السبت الماضي.

وقال الفقي في تصريح لبرنامج تلفزيوني أمس الثلاثاء “أنا لا أبرر الحادث الذي وقع، بل أنا ضده ولا نريد أي شيء يعكر صفو المنطقة”، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن الشعب المصري لديه مخزون ضخم من التعاطف مع القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أنهم يعُدّونها “قضية مصرية”.

شريف عامر يعرض السؤال الذي حير الغرب وإسرائيل بشأن المجند المصري محمد صلاح.. ود. مصطفى الفقي: الشعب المصري أول من يوقع وآخر من يطبع يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahid https://t.co/LPr8EG3CcP#يحدث_في_مصر #MBCMASR pic.twitter.com/Gm7kqyNGP2 — يحدث في مصر (@YahdothFiMasr) June 6, 2023

وأعاد الفقي نشر رأيه مرة أخرى في تغريدة، ظهر الأربعاء، على حسابه في تويتر.

أنا ضد ما فعله الجندي المصري على الحدود، لا نريد شيئا يعكر صفو المنطقة والتعايش المشترك مع إسرائيل.

خلال اللقاء في برنامج يحدث في مصر#مصطفى_الفقي #مصر https://t.co/cq8J5hSjdb — د.مصطفى الفقي (@DrMostafaElFeky) June 7, 2023

وقال الفقي “الشعب المصري أول من يوقّع وآخر من يطبّع”، تعليقًا على حجم التعاطف الكبير مع هجوم المجند المصري والكراهية الشعبية لإسرائيل، رغم توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل قبل نحو 45 عامًا.

د. مصطفى الفقي: الشعب المصري عنده مخزون ضخم من التعاطف مع القضية الفلسطينية لأنه بيعتبرها قضية مصرية يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahid https://t.co/l5Ih0kRndZ#يحدث_في_مصر #MBCMASR pic.twitter.com/EfmMiCjdEW — يحدث في مصر (@YahdothFiMasr) June 6, 2023

وشن ناشطون هجومًا لاذعًا على الفقي، إثر مطالبته بالتعايش المشترك مع الإسرائيليين، في الوقت الذي حثها على تغيير سلوكها واحترام الحقوق الطبيعية للإنسان الفلسطيني والعربي.

وقوبلت تصريحات الفقي بهجوم واستنكار واسع، في ظل احتفاء المنصات العربية والمصرية بما وُصف بـ”العمل البطولي” للجندي محمد صلاح على الحدود المصرية الإسرائيلية، إذ لقبوه “البطل الشهيد”.

وقال المدون محمد أبو زيد إن تصريحات الفقي “منعدمة وغير مسؤولة”، مشيرًا إلى أنها تؤكد أن رواية ملاحقة المُهرّبين -التي تبنتها مصر في الحادث- تُعَد من وحي الخيال وتجافي الحقيقة”.

تصريح منعدم للفقى وغير مسئول ويؤكد ان رواية ملاحقة المهربين رواية من وحى الخيال وتجافى الحقيقة https://t.co/QpAYQX9g6U — mohomedabuzaidabuelnoor (@mohomedabuzaid5) June 6, 2023

وكتب المعلق أحمد جاد “الدكتور مصطفى ممكن يكون بيتكلم من الجانب الدبلوماسي واحترام كامب ديفيد اللي عملها الرئيس السادات، وهو من معجبيه!”.

وتابع “إنما رأي الشعب معروف تجاه هذا الكيان، وكنت أرى أن التزام الصمت يا دبلوماسي في مثل هذه الحالات مهم، صحيح مصر لا تريد فتح جبهة للشرق، ولكن هم العدو مهما حدث”.

الدكتور مصطفي ممكن يكون بيتكلم من الجانب الدبلوماسي وان الدوله المصريه تحترم كامب ديفيد اللي عملها الرئيس السادات وهو من معجبيه ! انما رأي الشعب معروف اتجاه هذا الكيان وكنت اري ان التزام الصمت ي دبلوماسي في مثل هذه الحلات مهم صحيح مصر لا تريد فتح جبهه للشرق ولكن هم العدو مهما حدث https://t.co/XVTKusnccO — ahmed gade (@falcon_gade) June 7, 2023

براحتك يا عم الفقي.. وأنا وغيري من الشعب من حقنا نكون مع أي تصرف ينكد على المحتليين الصهاينة. 😇

ربنا يرزقنا ب١٠٠٠ محمد صلاح الشهيد البطل https://t.co/5ZnDLT6hH6 — walaa hanafy (@HanafyWalaa) June 7, 2023