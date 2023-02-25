حرب الفراخ تشعل المنصات.. الدجاج البرازيلي في مواجهة الإنتاج المحلي المصري (فيديو)

تعاني مصر أزمة عملة أجنبية حادة يرى خبراء أنها نتيجة سياسات مالية واقتصادية خاطئة، في دولة يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الاستيراد.

تعددت مظاهر الأزمة وكان أبرزها انهيار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، لتفقد العملة المحلية نحو نصف قيمتها أمام الدولار خلال العام الماضي، ويتخطى سعره 30 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.

ومع شح العملة الأجنبية، لجأت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صادمة منها عدم الالتزام بتوفير العملات الأجنبية اللازمة للإفراج عن البضائع المستوردة، ومنها خامات إنتاج أعلاف الدواجن.

وتحتاج مصر سنويًّا إلى استيراد نحو 4 ملايين طن من فول الصويا، كما يبلغ استهلاك مصر من الذرة نحو 18 مليون طن تحتاج إلى استيراد حوالي 10 ملايين طن منها سنويًّا.

وأدى انهيار قيمة الجنيه، ونقص المعروض، إلى ارتفاع قياسي في أسعار أعلاف الدواجن، خاصة مع احتكار بعض كبار المستوردين لهذه الخامات، وانتشار السوق السوداء.

وألقت أزمة الأعلاف بظلالها على صناعة الدواجن التي كانت مصر تتميز بتحقيق اكتفاء ذاتي منها، حيث اضطر صغار المربّين إلى التوقف عن الإنتاج وامتدت المشكلة إلى قطاع الأمهات والدجاج البياض.

"إزاي الفراخ البرازيلي غرقت البلد النهاردة يا شيخ حسني؟"#مصر pic.twitter.com/n7GtOoxMRs — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 24, 2023

ويبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 1.4 مليار طائر، وينتج القطاع المنزلي والريفي 320 مليون دجاجة، وفقًا لأرقام وزارة الزراعة المصرية.

وتأثر قطاع الأمهات المنتج للكتاكيت التي هي أساس العملية الإنتاجية، بخروج نحو 60% من المربين من العملية الإنتاجية بعد تعرضهم لخسائر فادحة، حتى قام بعضهم بإعدام الكتاكيت.

وكان من نتائج ذلك ارتفاع قياسي في أسعار الدواجن والبيض حتى وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 100 جنيه (3.3 دولارات)، ووصل سعر كرتونة بيض المائدة (30 بيضة) إلى 150 جنيهًا (5 دولارات)، ووصل سعر هياكل وأرجل الفراخ إلى 50 جنيهًا للكيلو (1.6 دولار).

الفراخ المجمدة

في مواجهة هذه الأزمات لجأت الحكومة إلى حلّ أثار جدلًا كبيرًا بين المؤيدين والمعارضين وهو استيراد الفراخ المجمدة من الخارج.

إجراءات الحكومة أثارت ردودًا واسعة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث اتهم الكثير منهم الحكومة بافتعال الأزمة من أجل تحقيق مكاسب من الاستيراد، محملين الحكومة المسؤولية عن تدمير الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة، وأزمة نقص الأعلاف التي كانت مستثناة من حظر الاستيراد.

من جانبه رد المتحدث باسم مجلس الوزراء بقوله إن الدولة لم تفتعل أيّ أزمة، وإن هدف الاستيراد مرتبط بسدّ العجز، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لن تسغتني إذا باعت 50 ألف طن من الدواجن.

وكشف موقع “مدى مصر” عبر مصدر مسؤول بقطاع التموين والتجارة الداخلية أن استيراد الدواجن لم يكن عن طريق الوزارة، بل عن طريق التعاقد مع مورد محلي من جهة “سيادية” -يشار بها إلى الجيش أو المخابرات- بعقد غير معلنِ التفاصيل ودون ذكر اسمه.

كما صرح مُنتجٌ محلي بقطاع الدواجن للموقع ذاته بأن اللجوء إلى الاستيراد يحلّ المشكلة بشكل آنيّ، لكن مردودَه سيّئ على القطاع المحلي، خاصة مع الأسعار المتدنية التي تُباع بها المنتجات المستوردة.

وامتلأت المنصات المصرية بالتعليقات الساخرة على هذه الأزمة التي وصفها المعلقون بـ”صراع البروتين”، وتصدر وسم (#الفراخ_البرازيلي) مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

الدعاية للمنتج الذي دمروا بسببه الثروة الداجنة في مصر!

كل الاعلام في نفس واحد، كل الذباب الالكتروني على نغمة واحدة: الفراخ البرازيلي وصل.. ألم تقولوا بأزمة في توفير الدولار؟..

سين سؤال: ما هي الجهة المستوردة؟ pic.twitter.com/Kg0cRccUPA — سليم عزوز (@selimazouz1) February 22, 2023

#بلاها_فراخ سعر الطن من الفراخ البرازيلي المجمد يتراوح بين 470 الي 520دولار؛ كلما زادت الكمية المطلوبة قل السعر يعني الفرخة وزن 1200 جم سعرها 19 جنيه، وطبعا لو المستورد شركات الجيش فلهم إعفاءات ضريبية وجمركية

⬅️يعنى المكسب كبير جدا

⬅️سبب افتعال ازمة استيراد الاعلاف واضح . pic.twitter.com/COpUpp6NLB — دكتور مصطفى جاويش (@drmgaweesh) February 22, 2023

هل الفراخ البرازيلي التي تغمر الأسواق حاليا خضعت لرقابة وتحليل صحي من جهات رقابية مأمونة ومشهود لها، خاصة وأن دولا أوربية عدة، منها بريطانيا، سبق أن رفضت شحنات دجاج برازيلي لاحتوائها على مواد خطيرة ضارة بالصحة منها بيكتريا السالمونيا، السؤال بافتراض أن هناك من يهمه صحة المصريين ! — جمال سلطان (@GamalSultan1) February 23, 2023

الموضوع قبول وارتياح مع 🐓

وبعد كده نقول مبروك‼️#الفراخ_البرازيلي pic.twitter.com/NmN25cJKYE — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) February 22, 2023