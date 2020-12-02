القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة جهينة المصرية

هبط سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، الأربعاء، 7.3 في المئة ليصل إلى 6.38 جنيه بعد القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة صفوان ثابت على ذمة تحقيقات.

وقال مصدران أمنيان لرويترز، الأربعاء، إنه تم القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، اليوم، من منزله في وقائع وصفها أحد المصدرين "بالمخالفات المالية".

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)

وقالت جهينة في بيان لبورصة مصر إنه تم احتجاز رئيس مجلس إدارتها على ذمة تحقيقات وأنها ليست "لديها معلومات عن مضمون التحقيقات وليست لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن، وأن السيد سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة".

وكانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية أصدرت قرارا في أغسطس/ آب 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس جهينة بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

وأوقفت بورصة مصر التعامل على سهم جهينة بالسوق لحين ورود بيان بشأن تشكيل مجلس الإدارة.

وتأسست جهينة عام 1983 وتنتج الحليب والزبادي والعصائر وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأمريكا والدول الأوربية.

وقالت الشركة إنه تمت دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماع طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأكدت جهينة أن التحفظ على رئيس مجلس إدارتها "ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي… وأنها مستمرة في مزاولة كافة أنشطتها وتقديم منتجاتها والمحافظة على العاملين بها وعلى تعاملاتها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية مع المحافظة على حقوق المساهمين فيها".

وأغلق سهم الشركة، أمس الثلاثاء، عند سعر 6.90 جنيه.

وقال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في برايم لتداول الأوراق المالية "أي تأثير سلبي سيحدث على السهم سيكون بشكل وقتي فقط.. صفوان ثابت هو مؤسس الشركة.. التحفظ عليه لن يؤثر على نشاط الشركة أو حتى أداء بورصة مصر".