“أبو التاريخ”.. وفاة الطبيب والمؤرخ المصري محمد الجوادي بعد صراع مع المرض

توفي الطبيب والمؤرخ المصري محمد الجوادي صباح اليوم الجمعة في قطر، عن عمر ناهز 65 عامًا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونشر الموقع الرسمي للمفكر المصري نبأ وفاته، وجاء في بيانه “ننعى إلى الأمة وفاة العالم الجليل الدكتور محمد الجوادي الذي ترك بصماته العلمية الموسوعية في شتى مناحي العلوم الإنسانية. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعُرف الجوادي بـ”أبو التاريخ” الذي عنون به موقعه الرسمي، باعتباره أحد أبرز مؤرخي عصره، ومزج الجوادي بين العديد من الاهتمامات وشغل العديد من المناصب قبل أن يغادر مصر عام 2013.

وفاة المؤرخ وأستاذ أمراض القلب بجامعة الزقازيق سابقًا #محمد_الجوادي عن عمر يناهز 64 عامًا pic.twitter.com/aYjZ84KG9J — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 9, 2023

وكان الجوادي يعمل أستاذا لأمراض القلب في جامعة الزقازيق بشمال مصر، وكان عضو مجمع اللغة العربية وهو أصغر من نال هذه العضوية، وعضو المجلس الأعلى للصحافة، وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، وعضو المجمع العلمي المصري، حسب الموقع الرسمي للجوادي.

كما نُشر له أكثر من 100 كتاب في التاريخ والأدب والتراجم، إضافة إلى مئات من الدراسات والمقالات. وعُرف بمواقفه السياسية المعارضة للنظام في مصر بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي قبل 10 سنوات.

توفي د. #محمد_الجوادي الكاتب المصري صاحب كلمة الحق وكلمة عن الرئيس #الشهيد محمد مرسي

رحمة الله عليهم وغفر لهم .. pic.twitter.com/RE3VYTLm23 — الاجندة التركية (@AjandaYuzy) June 9, 2023

وبعد الإعلان عن وفاته بلحظات، تصدر اسم الجوادي منصات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ولاقى تفاعلًا واسعًا ونعيًا من شخصيات بارزة.

صلاة الجنازة على المغفور له باذن الله تعالى الدكتور محمد الجوادي، بعد صلاة الجمعة بمسجد مقابر أبو هامور.

رحم الله الفقيد — سليم عزوز (@selimazouz1) June 9, 2023

وكتب الشيخ محمد الصغير رئيس الهيئة العالمية لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وعضو مجلس الأمناء باتحاد علماء المسلمين، نعيًا للجوادي على صفحته الرسمية، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل صبره على المرض شهادة له عند الله ورفعة لدرجته.

إنا لله وإنا إليه راجعون..

توفي د. #محمد_الجوادي تغمده الله بواسع رحمته، وجعل صبره على المرض شهادة له عند الله، ورفعة لدرجته، وخالص العزاء والدعاء لأسرته وأحبته. pic.twitter.com/ZIom7aPj79 — د. محمد الصغير (@drassagheer) June 9, 2023

ونعاه الكاتب ياسر أبو هلالة، واسترسل في سيرة الجوادي الذاتية، مذكرًا المتابعين بقيمة المفكر المصري الراحل.

انتقل الى رحمة الله تعالى الدكتور #محمد_الجوادي (#أبو_التاريخ )كان موسوعة في تاريخ مصر ، وأستاذا في الطب ألف أكثر من 100 كتاب وظل معارضا صلبا في وجه السيسي رحل مهجّرا عن بلده،عوضه الله عن غربته عاليات الجنان @GwadyM هو أصغر مصري يحصل على تكريم رفيع المستوى، أصغر من نال عضوية… pic.twitter.com/iIAyLR8noz — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) June 9, 2023

وكتب الأمين العالم للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي “أقول لأسرته ومحبيه؛ عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم”.

إنا لله وإنا إليه راجعون

تلقيت خبر وفاة الدكتور محمد الجوادي.

أقول لأسرته ومحبيه :

عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم وغفر الله لميتكم وأسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويربط على قلوبكم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة pic.twitter.com/xtS16PDzaH — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) June 9, 2023

وقال رئيس تحرير جريدة “المصريون” جمال سلطان “أخيرًا تمت الرحلة يا محمد الجوادي؟ أخيرًا وصل المهاجر إلى مأمنه؟ يرحمك الله يا صديقي، ويتقبلك في الصالحين، ويعوضك عن عذاباتك وآلامك وتضحياتك بجنته ونعيمه ورضوانه”.

أخيرا تمت الرحلة يا محمد الجوادي ؟ أخيرا وصل المهاجر إلى مأمنه ؟ يرحمك الله يا صديقي ، ويتقبلك في الصالحين ، ويعوضك ـ عن عذاباتك وآلامك وتضحياتك ـ بجنته ونعيمه ورضوانه pic.twitter.com/oD6KH6H7YG — جمال سلطان (@GamalSultan1) June 9, 2023

ونعى الدكتور محمد المختار الشنقيطي “المفكر الكبير” الذي ترك وراءه “ذكرى عطرة، وتراثًا علميًّا ثريًّا، وموقفًا إنسانيًّا وأخلاقيًّا صلبًا، منحازًا للحق والعدل. وقد سعدتُ بزيارته في المستشفى أكثر من مرة، والاغتراف من علمه وأحاديثه الشيقة، وقراءة بعض كتبه عليه. اللهم تقبله في الصالحين”.

انتقل اليوم إلى رحمة الله تعالى المفكر الكبير، والرجل الشهم، الدكتور #محمد_الجوادى، تاركا وراءه ذكرى عطرة، وتراثا علميا ثريا، وموقفا إنسانيا وأخلاقيا صلبا، منحازا للحق والعدل. وقد سعدتُ بزيارته في المستشفى أكثر من مرة، والاغتراف من علمه وأحاديثه الشيقة، وقراءة بعض كتبه عليه.… pic.twitter.com/ZZ76RxmIrU — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) June 9, 2023

رحم الله استاذ الطب وأبا التاريخ ومَعلَم الحرية #محمد_الجوادي وغفر له وجعل ما أصابه مضاعفا في حسناته وأحسن عزاء أهله ومحبيه.

وإنا لنرجو أن يكون ممن قال الله فيه:

( وَمَن یَخۡرُجۡ مِنۢ بَیۡتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ یُدۡرِكۡهُ ٱلۡمَوۡتُ فَقَدۡ وَقَعَ… — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) June 9, 2023

رحم الله الأستاذ والمؤرخ #محمد_الجوادى وغفر له وأسكنه فسيح جناته ، أبدله دارا خيرا من داره ، وجزاه خير الجزاء على الغربة والصبر على المرض ..

غاب جسده لكن علمه وتاريخه سيظل ماثلا ..

سيدفن بعد صلاة الجمعة في مقبرة مسيمير بالدوحة التي عاش بها سنوات ..

خالص العزاء لأسرته وأهله… pic.twitter.com/TQO2CXzD4s — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 9, 2023

إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي صديقنا الدكتور محمد الجوادي، بعد معاناة طويلة مع المرض كتبها الله في ميزان حسناته، رحمه الله رحمة واسعة، وتقبله في الصالحين من عباده. — عصام تليمة (@essamt74) June 9, 2023