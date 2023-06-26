مصر.. انهيار مبنى من 14 طابقا على رؤوس ساكنيه في الإسكندرية (فيديو)

انهار عقار مكون من 14 طابقًا في حي المنتزه أول شرقي الإسكندرية شمالي مصر، صباح اليوم الاثنين، مما أسفر عن تحطم سيارات فيما يوجد بعض قاطنيه ورواد محل “سوبر ماركت” أسفل الأنقاض، وفق وسائل إعلام محلية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية رفقة الشرطة والإسعاف ومسؤولي الحي إلى موقع الحادث، وجرى فرض طوق أمني فيما يجري رفع الأنقاض لمحاولة البحث عن ناجين وانتشال الضحايا.

وتبين من المعاينة الأولية انهيار المبنى المأهول بشكل كامل، فيما حوصر آخرون بسبب انهيار سلم العقار، ولم يُعرف بعد عدد الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض.