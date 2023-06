تقرير أمريكي: 98٪ من الأسماء على قائمة مراقبة مكتب التحقيقات الفدرالي “مسلمون”

أصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) تقريرًا يوم الاثنين الماضي، عبر موقعه الرسمي يرصد فيه وجود 350 ألف مسلم ٍعلى قائمة “مراقبة الإرهاب” الخاصة بالمباحث الفدرالية الأمريكية.

وأكد “كي”ر، أن قائمة الأسماء التي حصل عليها من “مخترق” سويسري؛ تضمنت حوالي 350 ألف اسم لأشخاص مسلمين؛ وهو ما يمثل 98% من مجمل الأسماء الموجودة في قائمة “مراقبة الإرهاب” الخاصة بالمباحث الفدرالية.

We just released our latest report on the @FBI 's abuse of the secret Terrorism Screening Database, entitled "Twenty Years Too Many, A Call to Stop the FBI’s Secret Watchlist." Read the 🧵for more info.

وعنون مجلس “كير” التقرير بـ”عشرون عامًا كثيرة جدًا، دعوة لوقف قائمة المراقبة السرية لمكتب التحقيقات الفدرالي”، وعرض التقرير تفاصيل استخدام مكتب التحقيقات الفدرالي لقاعدة بيانات “فحص الإرهاب”، والتي قال إنها تستهدف المسلمين.

وبدأ التقرير بذكر ما حدث مع محمد خيرالله عمدة مدينة بروسبكت بارك الأمريكية، الذي منعته الحراسة الخاصة من دخوله البيت الأبيض في الأول من مايو/ أيار الماضي لحضور احتفالات العيد.

More than 350,000 entries alone in the portion of the watchlist we acquired include some transliteration of Mohamed or Ali or Mahmoud and the top 50 most frequently occurring names are all Muslim names. 3/5

وبحسب التقرير، يواجه الأشخاص المدرجون في قائمة المراقبة مجموعة من التحديات، منها قيود على السفر، وقضايا الهجرة، واللقاءات بشكل دوري مع مكتب التحقيقات الفدرالي، وحالات عنف الشرطة، وصعوبات الحصول على التصاريح والتراخيص، بالإضافة للوصول المحدود إلى المباني الحكومية.

وأضاف التقرير أنه بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001؛ سعت المباحث الفدرالية إلى بناء شبكة شاملة من المخبرين في المجتمع المسلم. ولهذه الغاية أعطت قائمة المراقبة مباحث التحقيقات الفدرالية أداة قوية غالبًا ما تستخدم لإكراه الناس على العمل لمصلحتها، بسبب المعوقات التي تقع على أي شخص في هذه القائمة؛ مثل المنع من السفر وحضور الفعاليات الرسمية.

.@POTUS has the ability to end the use of watchlist. He must do so. This mistreatment of American Muslims never convicted of a crime must end. 5/5

Our full report and more info 👇https://t.co/dm09F42gGO

— CAIR National (@CAIRNational) June 12, 2023