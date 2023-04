مكون رئيسي لصناعات عديدة.. الصراع في السودان يهدد إمدادات الصمغ العربي

دفع الصراع في السودان، الشركات الدولية المصنعة للسلع الاستهلاكية إلى الدخول في سباق لتعزيز إمدادات الصمغ العربي الذي يعد من أهم المنتجات المرغوب فيها بالبلاد.

ويعد الصمغ العربي، مكونا رئيسيا في صناعة مواد كثيرة بدءًا من المشروبات الغازية إلى الحلوى ومستحضرات التجميل، ويمتد حزام الصمغ في السودان على عدة ولايات.

والولايات التي تنتج الصمغ هي شمال وجنوب وغرب دارفور، وشمال وجنوب كردفان، وولاية الوحدة وأعالي النيل، وسنار، والنيل الأبيض، وولاية القضارف. وتمثل غابات الهشاب والطلح ربع مساحة البلاد، ويمثل الصمغ مصدر رزق لنحو 10 ملايين سوداني.

