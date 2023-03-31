غالبيتهم شباب.. مصرع 10 وفقدان آخرين في انهيار منجم ذهب شمالي السودان

لقي 10 أشخاص مصرعهم وفُقد آخرون، إثر انهيار منجم ذهب بمدينة وادي حلفا شمالي البلاد، وذكرت وكالة أنباء الرسمية، مساء أمس الخميس، أن مشرحة مستشفى المدينة استقبلت 10 جثث و3 مصابين إثر انهيار المنجم.

وأشارت الوكالة الرسمية، إلى أن أحد الجبال المحيطة بمنجم “جبل الأحمر” بموقع “التركمان” الذي يبعد عن مدينة وادي حلفا 70 كيلومترًا، انهار عندما كان العمال داخل الآبار، وقالت إن العمل جارٍ لانتشال المفقودين من تحت الأنقاض.

وذكرت أن مشرحة مستشفى وادي حلفا استقبلت 10 جثث من مختلف الأعمار وغالبيتهم شباب و3 مصابين، وإن البحث ما زال جاريًا لانتشال المفقودين.

ونقلت عن شهود عيان أن العمال كانوا يبحثون عن الذهب داخل آبار المناجم في المواقع السفلى، وبسبب استخدام الآليات الثقيلة والبسيطة في المناجم المحيطة تصدّع الموقع من عدة جهات.

وقالت “رغم المحاذير للمعدنين بعدم الاقتراب وخاصة وهم يعملون بأعداد كبيرة ما يسمى (كوماج) وقد انهار أحد أسقف الجبال وهم بداخل الآبار مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى”.

وبحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية فإن عدد المفقودين والمتوفين كبير، خاصة أن بعض الآبار بها مياه جوفية، مما يصعب عملية الانتشال قبل سحب المياه.

التعدين الأهلي

ويستوعب قطاع التعدين الأهلي أكثر من مليوني شخص يعملون في أصقاع السودان المترامية وسط ظروف بالغة القسوة وينتجون نحو 80% من كمية الذهب الإجمالية المستخرجة في البلاد.

ولا تمنع الحكومة السودانية التعدين الأهلي لكنها تحاول تنظيمه، فرغم سلبياته فإن عددًا كبيرًا من السودانيين يعملون فيه ويساهم في توفير فرص عمل لهم.

ويعوّل السودان على الذهب بوصفه موردا رئيسا للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011، وفقدان 80% من موارد النقد الأجنبي.

لكن تبرز مشكلة تهريب الذهب من السودان، التي تعتبر أكبر معضلة في هذا الصدد، ويرتبط التهريب باستمرار قلة التنظيم في هذا القطاع، حيث إن أكثر من 80% من إنتاج الذهب في السودان يأتي من التعدين الأهلي، والباقي من التعدين المنظم.

ويُعد السودان أحد أكبر منتجي الذهب في قارة أفريقيا، إذ بلغ إنتاجه 30.3 طنا من الذهب في النصف الأول من 2021 وحده، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وبلغت عائدات الذهب لخزينة حكومة السودان 720 مليون دولار خلال الربع الأول من 2022، وفق تقرير التجارة الخارجية الصادر عن البنك المركزي.

ويشكّل التلوث الكيميائي -الناجم عن استخراج الذهب- أخطارًا صحية على مجتمعات التعدين والمقيمين قرب الأماكن التي تنشط فيها أعمال التعدين، غير أن التعدين يعتبر مصدر ربح سريع، ويجذب عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعانون ظروفًا معيشية صعبة في أحد أفقر بلدان العالم.