مصر.. وفاة طفل وإصابة عشرات العمال بحادث تصادم في الإسماعيلية (فيديو)

لقى طفل مصرعه وأصيب 41 آخرين بينهم 5 في حالة حرجة بحادث سير صباح اليوم الأحد في مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية شرق القاهرة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المصابين من العاملين في المزارع، وأن الحادث نتج عن انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها على طريق وصلة أبو سلطان التابعة لمدينة فايد في محافظة الإسماعيلية مع طريق السويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ ومستشفى فايد التخصصي والمجمع الطبي بالإسماعيلية.

وتم إيداع 5 من المصابين غرف الحالات الحرجة والعناية المركزة، لوصولهم مصابين بغيبوبة تامة ونزيف داخلي على الرأس والبطن.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف في تقرير له أن عدد المتوفين في حوادث الطرق في مصر بلغ 7101 وفاة عام 2021 مقابل 6164 عام 2020 بنسبة ارتفاع وصلت إلى 15.2%.

وأضاف أن عدد إصابات حوادث الطرق بلغت 51511 إصابة عام 2021، مقابل 56789 عام 2020، بنسبة انخفاض بلغت 9.3%.

وعدّد الجهاز أبرز أسباب حوادث السير في مصر، مثل التراخي في تطبيق معايير الأمان، وعدم صيانة الطرق، ورعونة القيادة، وعدم التزام السائقين بتعليمات المرور.