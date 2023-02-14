ناشطة سورية ترصد بيع “مواد إغاثة ضحايا الزلزال” في أسواق دمشق (فيديو)

قالت ناشطة سورية على مواقع التواصل الاجتماعي إنها رصدت عمليات بيع لمواد الإغاثة الموجّهة إلى ضحايا الزلزال المدمر، التي وصلت إلى مناطق تابعة للنظام السوري.

وبثت ديما أبو إسماعيل على حسابها على فيسبوك جولتها في أحد سوق “كراج الست” في العاصمة السورية، وقالت إنها شهدت بيعًا لمواد إغاثية قُدّمت إلى دمشق في إطار مساعدات لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا قبل 9 أيام.

ورصدت مواقع إخبارية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لمنتجات قالت إنها جزء من مساعدات إنسانية وصلت إلى النظام السوري لتوزيعها على المتضررين جراء الزلزال.

وتظهر في الصور منتجات غذائية ومعلبات ومستلزمات أطفال.

وفجر الاثنين 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا 37 ألفا إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار محاولات العثور على ناجين لليوم التاسع من وقوع الكارثة.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا 31643 قتيلًا وأكثر من 80 ألف مصاب، في حين وصل العدد في سوريا إلى نحو 4574 قتيلًا و7429 مصابًا.