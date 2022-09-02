وفاة 105 أشخاص جراء السيول والفيضانات في السودان (فيديو)

أعلن الدفاع المدني السوداني اليوم الجمعة، عن وفاة 105 أشخاص جراء السيول والأمطار التي اجتاحت أجزاء واسعة من البلاد منذ يونيو/حزيران الماضي، وخلّفت أضرارًا مادية كبيرة.

وأوضح المجلس القومي للدفاع المدني بالسودان في بيان، أن الأمطار والسيول خلّفت حتى الآن وفاة 105 أشخاص وإصابة 96 آخرين على مستوى البلاد، فضلا عن انهيار نحو 34 ألف و328 منزلًا بشكل كلي و46 ألف و428 منزلًا بشكل جزئي إضافة إلى 225 مرفقًا عامًا و108 من المتاجر والمخازن.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ في 6 ولايات، على خلفية السيول والأمطار الغزيرة هي نهر النيل (شمال) والجزيرة (وسط) والنيل الأبيض وغرب كردفان (جنوب) وجنوب دارفور (غرب) وكسلا (شرق).

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت ارتفاع عدد المتضررين من السيول والأمطار إلى أكثر من 156 ألف شخص في 15 ولاية من أصل 18 في السودان، نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول منذ يونيو/حزيران الماضي.

ودمرت السيول التي سببتها الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق عديدة في السودان الكثير من منازل المواطنين والطرق الحيوية التي تربط بعض المناطق.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو إلى أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه المدة.

وتأتي كارثة الفيضانات في وقت يعاني السودان من أزمات سياسية واقتصادية منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، ومن اضطرابات مستمرة منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.