الجزيرة مباشر ترصد الأوضاع المأساوية بعد سيول مدمرة وسط السودان (فيديو)

رصدت جولة لكاميرا الجزيرة مباشر، حجم الدمار الكبير والأضرار التي تسببت بها الفيضانات العارمة التي اجتاحت وسط السودان ومناطق واسعة في ولاية الجزيرة وخاصة محلية المناقل.

ولقي 6 أشخاص مصرعهم جراء السيول والأمطار التي اجتاحت أجزاء واسعة من محلية المناقل بولاية الجزيرة وسط السودان.

ودمرت السيول العارمة التي اجتاحت المنطقة منذ أيام جراء الأمطار الغزيرة مئات المنازل بمنطقة عبود التابعة لمحلية المناقل بولاية الجزيرة وسط السودان مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

"فقدنا كل شيء.. إلى أين نلجأ".. العم ناجي يستعرض مآسي السودانيين جراء السيول#السودان #المناقل pic.twitter.com/Ia1VAjg800 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 18, 2022

وأظهرت الصور منازل المواطنين وهي غارقة وسط المياه والطرق متقطعة ومجموعة من الناس وقد تقطعت بهم السبل وسط منازلهم التي اجتاحتها المياه.

وتضرر نحو 1000 منزل بمنطقة عبود وغيرها من المناطق في ظل معاناة كبيرة للمتضررين بسبب نقص الخدمات.

وقال المتضررون للجزيرة مباشر، إنهم يعانون في ظل انعدام الدواء والغذاء واختلاط مياه الشرب بمياه المراحيض التي غمرتها مياه السيول وأبدوا مخاوفهم من انتشار الأمراض.

وناشدوا الجهات المسؤولة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بضرورة التدخل السريع وتوفير الغذاء والدواء والمأوى وتقديم يد العون حتى لا تتفاقم الأوضاع وتتحول إلى كارثة إنسانية يصعب السيطرة عليها.

مدير مستشفى أطفال سوداني: الوضع شبه كارثي والمياه الراكدة تشكل خطرا على البلد بأكمله (فيديو) لتخطي الحجب | https://t.co/WaSNAUjauDhttps://t.co/uvjjrN5Pum — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 19, 2022

وحمّل المتضررون، السلطات مسؤولية ما تعرضوا له من كارثة إنسانية، في حين أعلنت السلطات، ولاية الجزيرة منطقة كوارث بسبب السيول الجارفة تستدعي استنفار كل الجهود.

وأعلن والي الجزيرة، محلية المناقل منطقة كوارث “بسبب السيول الجارفة تستدعي استنفار كل المنظمات داخليا وخارجيا” وقال إن الضرر كبير ولابد من التعاون والمساعدة من الجميع داخل وخارج البلاد، مشيرًا إلى أن آلاف الأسر بالمنطقة فقدوا منازلهم جراء السيول.

وانهارت قرية (العمارة) بشكل كلي، وتأثر الطريق الذي يربط مئات القرى برئاسة المحلية المناقل في حين تجاوزت مياه الفيضانات الكباري الرئيسية ما عطل الحركة تماماً في العديد من القرى.





ارتفاع الضحايا إلى 75

وفي السياق قال المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني في السودان العميد عبد الجليل عبد الرحيم للجزيرة مباشر إن الأمطار والسيول تسببت حتى الآن في وفاة 75 شخصا وإصابة 30 آخرين على مستوى البلاد.

وأكد تضرر وانهيار 12551 منزلا بشكل كلي و20257 منزلا بشكل جزئي و33 مرفقا عاما و39 من المتاجر والمخازن، وألف و470 فدان زراعي، و321 مزرعة، و45 بستاناً، ونفوق 117 من المواشي”.





وجاءت الوفيات والإصابات والأضرار في المنازل والمرافق الحكومية والمنشآت والمشاريع الزراعية، في الفترة بين مطلع يونيو الماضي وأغسطس الجاري.

ويوم الأحد، أعلنت الأمم المتحدة عن تضرر نحو 136 ألف سوداني بمختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ يونيو الماضي.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو إلى أكتوبر من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.