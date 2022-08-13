قتلى وتضرر آلاف المنازل.. الجزيرة مباشر ترصد الأضرار الواسعة للسيول بشمال السودان (فيديو)

دمرت السيول التي سببتها الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق عديدة في السودان الكثير من منازل المواطنين والطرق الحيوية التي تربط بعض المناطق.

وقال والي ولاية نهر النيل محمد البدوي للجزيرة مباشر إن 4 أشخاص قتلوا، وإن أكثر من 4 آلاف منزل دمرت بشكل كامل جراء السيول والأمطار التي ضربت أجزاء واسعة من الولاية.

مؤثر.. سيول وأمطار تخلف دمارًا واسعًا وآلاف العائلات بلا مأوى المكان | منطقة المكايلاب بولاية نهر النيل شمالي #السودان pic.twitter.com/d3t9VOSln1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 13, 2022

وفي شمال السودان تضررت آلاف المنازل جزئيا أو كليا جراء السيول الجارفة التي اجتاحت بلدات، وخاصة في محلية بربر بولاية نهر النيل، وتركت معظم المواطنين دون مأوى.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، حجم الدمار والخراب بمنطقتي “الغبش والمسيد”، والأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها الأسر في ظل انعدام المأوى والغذاء بعد تهدم منازلهم.

وقال المتضررون للجزيرة مباشر إنهم يحتاجون إلى الغذاء والدواء والمأوى، واشتكوا من عدم وجود الخدمات في ظل الظروف التي يعيشونها، وحمّلوا السلطات المسؤولية عن تفاقم ما وصفوه بـ”الكارثة الإنسانية” التي حلّت بهم.

ووسط منازل مهدمة جلست بعض الأسر في بيوت لم يبق منها إلا الباب الخارجي وبعض الأثاث المحطم، وقال السكان إن معظم البيوت قد تهدمت وإنهم يحتاجون إلى الانتقال إلى مناطق أخرى.

وشكا المواطنون من عدم تجاوب الجهات الحكومية مع ما يعانونه رغم حاجتهم الشديدة إلى الخيام والطعام والأدوية والكهرباء والمياه الصالحة للشرب.

وناشد المتضررون، السلطات والمنظمات المحلية والدولية، التدخل السريع لتقديم يد العون لهم حتى لا يتفاقم الوضع ويتحول إلى كارثة إنسانية تصعب السيطرة عليها.

وكان والي ولاية نهر النيل محمد البدوي قد قال في وقت سابق للجزيرة مباشر، إن الكارثة أكبر من إمكانيات الولاية جدد مناشدته السلطات المركزية والمنظمات المحلية والدولية بتقديم يد العون للمتضررين.