بعد اعتقاله 6 سنوات.. طالب مصري يحقق حلمه ويحصل على منحة دراسية في الولايات المتحدة

أعلن الشاب المصري والمعتقل السابق عبدالرحمن الجندي عن تحقيق حلمه ببدء الدراسة لدرجة الماجستير في الكتابة الإبداعية بالولايات المتحدة، بعد 6 سنوات قضاها داخل السجن في مصر.

وكتب عبد الرحمن على فيسبوك “مش مصدق إني أخيرًا بكتب البوست ده: انهاردة حققت حلم كبير وعظيم أسعى له من بعد ما خرجت من السجن من سنتين، وهو امتداد لحلم أكثر من 6 سنين في السجن”.

وكشف الجندي عن وصوله إلى مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية عقب الحصول على منحة كاملة لدراسة الماجسيتر في مجال الكتابة الإبداعية.

وشرح خلال تعليق مطول خطوات التقديم للمنحة وكيف عمل عليها لمدة عامين كاملين، لا سيما وأن برنامج المنحة تنافسي للغاية ويُقدّم للحصول عليه المئات حول العالم لكن يتم قبول 2% فقط من المتقدمين.

وعبّر الجندي عن تمسّكه بالأمل رغم مستوى المنافسة المرتفع “وبقيت أبص لنفسي وأقول بقى أنت ياللي كنت 6 سنين بتتكلبش وتنام على الأرض بابك بيتقفل ويتفتح بمزاج الشاويش بسيوني ومش عارف تخش الحمام 5 دقائق ممكن توصل للمنحة دي”.

وأوضح أن قبوله في منحة الماجستير يُعد أول تجربة جامعية في حياته بعد أن أنهى دراسة بكالوريوس هندسة الميكانيكا في جامعة عين شمس من داخل سجنه.

وأشار الموقع الرسمي للمنحة خلال تعريفه بعبد الرحمن إلى تجربة سجنه، وذكر أن الشاب المصري استخدم الكتابة للتعبير عن المهمشين والمضطهدين كشكل من أشكال المقاومة مع التركيز على الدعوة للإفراج عن السجناء السياسيين المصريين.

ولفت إلى أن عبد الرحمن يعمل حاليًّا على مشروع كتاب يوثق خلاله تجربة السجن في مصر.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الجندي، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2013، من محيط ميدان رمسيس برفقة والده بتهمة “الشروع فى القتل والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين ومحاولة اقتحام ميدان التحرير” في ما عُرف بـ”أحداث الأزبكية”.