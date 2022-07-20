بينهم إلهان عمر ورشيدة طليب.. اعتقال نواب بالكونغرس خلال احتجاج أمام المحكمة العليا الأمريكية (فيديو)

اعتقلت الشرطة الأمريكية، أمس الثلاثاء، 35 شخصًا من بينهم 17 من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين أثناء احتجاجهم أمام المحكمة العليا على قرارها بإلغاء الحماية الدستورية للإجهاض.

وكانت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين وغيرهم قد ساروا إلى المحكمة العليا من مبنى الكابيتول وهتفوا “لن نعود” و”جسدنا اختيارنا” في أحدث مظاهرة بعد حكم خمسة قضاة محافظين الشهر الماضي ضد الإجهاض.

ومن بين من قبض عليهم النائبات إلهان عمر من منيسوتا، ورشيدة طليب من ديترويت، وكاثرين كلارك من ماساتشوستس، وإليكساندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك، وجان شاكوسكي من إلينوي، وقالت الشرطة إن التهمة كانت التجمهر وعرقلة الطريق والإزعاج.

Rep @ilhanMn arrested along with as many as 16 female lawmakers in protest for abortion rights before the US Supreme Court –

Hear what Rep Omar has to say about her arrest and the fight she says she and others plan to continue @wcco 5 and 6pm pic.twitter.com/Eq74wDDQUn — esme murphy (@esmemurphy) July 19, 2022

وقال ضباط في المحكمة العليا للمتظاهرين إنهم كانوا يشاركون في “نشاط مظاهرة غير قانوني” قبل أن ينصحوا أي شخص لا يريد أن يتم القبض عليه بالمغادرة، مما دعا المتظاهرين إلى إعلاء أصواتهم بالغناء والهتاف.

ثم بدأ الضباط في اعتقال المتظاهرين، من دون استخدام أي قيود على ما يبدو، كما جمعت الشرطة بطاقات الهوية والتقطت صوراً للمعتقلين وجلبت زجاجات المياه إلى منطقة التجمع من أجل المتظاهرين.

ALERT CENTER: Rep. Alexandria Ocasio-Cortez among several members of Congress arrested at abortion rights protest outside Supreme Court. https://t.co/EBLmO7NcBj pic.twitter.com/ptnFdiGNrK — News12BX (@News12BX) July 20, 2022

وقال المتحدث باسم شرطة الكابيتول، تيم باربر، إنه تم إصدار مخالفات بحق المعتقلين وإطلاق سراحهم في المكان كما هو معتاد خلال أحداث مثل هذه.

وكان حدث الثلاثاء جزء من جهود الديمقراطيين لمواصلة تسليط الضوء على قرار المحكمة العليا الصارم، والذي سمح بتنفيذ قيود صارمة على الإجهاض وحظر صريح له في ما لا يقل عن اثنتي عشرة ولاية في جميع أنحاء البلاد.

وقوبل حكم المحكمة -الذي احتفى به المحافظون على نطاق واسع- باحتجاجات واسعة من قبل مؤيدي حقوق الإجهاض.