بينهم إلهان عمر ورشيدة طليب.. اعتقال نواب بالكونغرس خلال احتجاج أمام المحكمة العليا الأمريكية (فيديو)

اعتقلت الشرطة الأمريكية، أمس الثلاثاء، 35 شخصًا من بينهم 17 من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين أثناء احتجاجهم أمام المحكمة العليا على قرارها بإلغاء الحماية الدستورية للإجهاض.

وكانت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين وغيرهم قد ساروا إلى المحكمة العليا من مبنى الكابيتول وهتفوا “لن نعود” و”جسدنا اختيارنا” في أحدث مظاهرة بعد حكم خمسة قضاة محافظين الشهر الماضي ضد الإجهاض.

ومن بين من قبض عليهم النائبات إلهان عمر من منيسوتا، ورشيدة طليب من ديترويت، وكاثرين كلارك من ماساتشوستس، وإليكساندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك، وجان شاكوسكي من إلينوي، وقالت الشرطة إن التهمة كانت التجمهر وعرقلة الطريق والإزعاج.

Rep @ilhanMn arrested along with as many as 16 female lawmakers in protest for abortion rights before the US Supreme Court –

