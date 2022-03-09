حرب روسيا على أوكرانيا.. تطورات اليوم الـ14 لحظة بلحظة (بث مباشر)
تمكن آلاف المدنيين من الفرار من مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا حيث وعدت القوات الروسية بهدنة جديدة، اليوم الأربعاء، بعد نحو أسبوعين من حربها على كييف.
ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشنكو قوله إنه تم إجلاء أكثر من خمسة آلاف شخص حتى الآن من مدينة سومي الواقعة على بعد 350 كيلومترًا شمال شرق كييف.
وأكد الجيش الروسي أن وقفا جديدا لإطلاق النار يفترض أن يدخل حيز التنفيذ الأربعاء للسماح بإجلاء المدنيين الآخرين.
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آخر التطورات:
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: ندعو واشنطن لكشف المزيد من تفاصيل برامجها البيولوجية في أوكرانيا.
رئيسة الاتحاد الأوروبي: نقف مع أوكرانيا لمواجهة نظام استبدادي يقوم بأعمال تفجير وقتل على عتبة الاتحاد.
وزير الدفاع الأوكراني: نجري مفاوضات مكثفة مع شركائنا من أجل الحصول على المساعدة للدفاع عن بلدنا.
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا:
- العملية العسكرية في أوكرانيا كانت ضرورية بعد الاعتداء لثماني سنوات على منطقة دونباس
- هدف العملية العسكرية إنقاذ سكان دونباس واجتثاث النازية ونزع سلاح أوكرانيا
- القوات الأوكرانية تضم كتائب متطرفة وقد أثبتنا استخدامها الأسلحة الفوسفورية والمحرمة
- لا نهدف لاحتلال أوكرانيا أو انتهاك سيادتها أو تغيير السلطة فيها
- دول الناتو تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في الأزمة الأوكرانية
- سننفذ الأهداف التي حددناها لإعادة أوكرانيا إلى وضعها الحيادي ونأمل أن يتم ذلك عبر المحادثات
- الإدارة الأمريكية مسؤولة عن الأحداث الحالية وعليها أن تقدم تفاصيل بشأن ما كانت تفعله في أوكرانيا
رئيس مقاطعة خاركيف: إنشاء لواء منفصل للدفاع عن المدينة وندعو مجندي الاحتياط للانضمام إليه.
الدفاع الروسية: نائب وزير الدفاع يبحث هاتفيا مع رئيس الصليب الأحمر الدولي التعاون بين الجانبين في أوكرانيا.
وول ستريت جورنال: مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإنفاق 1.5 تريليون دولار بينها 13.6 مليارا لأوكرانيا.
الحكومة البولندية: مليون و300 ألف لاجئ أوكراني دخلوا البلاد منذ بداية الحرب.
مراسل الجزيرة: الرئيس الروسي يوقع قانون إلغاء ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب والمعادن الثمينة للأفراد.
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: وافقنا على وقف إطلاق النار في المناطق التي توجد فيها الممرات الإنسانية من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء اليوم.
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: نحث القوات الروسية على عدم إطلاق النار في المناطق التي تفتح فيها الممرات الإنسانية.
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: الممرات الإنسانية ستعمل اليوم في عدة مناطق بينها مايوبول.
رويترز: نائب رئيس الوزراء الأوكراني يحث القوات الروسية على عدم إطلاق النار في المناطق التي تفتح فيها الممرات الإنسانية.
المفوض السامي لشؤون اللاجئين: عدد اللاجئين من أوكرانيا تجاوز مليونين ومئتي ألف وبولندا وحدها استقبلت أكثر من مليون لاجئ.
المفوض السامي لشؤون اللاجئين: نواصل تقديم المساعدات للاجئين الأوكرانيين انطلاقا من بولندا ورومانيا ونحن بحاجة لمزيد من المساعدات.
نائب رئيس الوزراء الأوكراني: نحث القوات الروسية على عدم إطلاق النار بالمناطق التي تفتح فيها الممرات الإنسانية.
مفوض شؤون اللاجئين: الاستجابة لوضع اللاجئين الأوكرانيين بالدول المجاورة ممتازة.
الخارجية الروسية: موسكو لا تعتزم التخلي عن موقعها كمورد موثوق للغاز إلى السوق الأوروبية.
الخارجية الصينية: على واشنطن أخذ تحفظاتنا بشأن أوكرانيا بمحمل الجد بما لا يتضارب مع مصالحنا.
الحرس الوطني الروسي: الحراسة الأوكرانية التي تتولى حراسة محطة زابوروجيا سلمت أسلحتها.
نوفوستي عن الخارجية الروسية: موسكو تعتزم تطوير قيود تجارية ومالية محددة ردا على العقوبات الغربية.
ريا نوفوستي عن نائب وزير الطاقة التركي: سيكون للقيود المفروضة على الاقتصاد الروسي تأثير رهيب على سوق الطاقة.
رئيس الإدارة العسكرية في لوغانسك: مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين في قصف روسي على سيفيرودونتسك.
رويترز: الحكومة الأوكرانية تحظر تصدير الشعير والبقوليات والسكر والملح واللحوم.
وزارة الدفاع الأوكرانية: رصدنا قيام القوات الروسية بإخفاء أسلحة وعتاد عسكري في المناطق المدنية بتشيرنيهيف.
نيويورك تايمز عن مسؤولين استخبارتيين أمريكيين: بوتين فوجئ بالمشاكل التي أعاقت تقدم جيشه في أوكرانيا.
نيويورك تايمز عن مسؤولين استخبارتيين أمريكيين: بوتين مصمم على النجاح في أوكرانيا وسيحاول استخدام تكتيكات أكثر وحشية.
هيئة الطوارئ الأوكرانية: ارتفاع عدد ضحايا القصف الروسي على سومي أمس إلى 22 قتيلا.
وزارة الدفاع الروسية تقول إنها حصلت على وثائق تثبت أن أوكرانيا خططت لهجوم على دونباس هذا الشهر.
الخارجية الروسية: مكونات الأسلحة البيولوجية يتم تطويرها في المعامل البيولوجية الأوكرانية على مقربة من روسيا.
الخارجية الروسية: لدنيا وثائق تثبت أن الصحة الأوكرانية دمرت مسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص في اليوم الذي بدأت فيه العملية الروسية.
الخارجية الروسية: تطهير طارئ قامت به كييف لآثار البرنامج البيولوجي وتم تنفيذه بتمويل من البنتاغون على أراضي أوكرانيا.
هيئة الطوارئ الأوكرانية: القوات الروسية تواصل ضرب المباني السكنية والبنية التحتية في خاركيف.
الداخلية الأوكرانية: الأجانب المتطوعون للقتال من أجل أوكرانيا سيكونون مؤهلين للحصول على الجنسية الأوكرانية.
| وكالة تاس عن وزارة الخارجية الروسية: لافروف سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني في منتدى أنطاليا بتركيا.
سلطات مدينة سومي الأوكرانية: استمرار إجلاء سكان المدينة عبر الممر الإنساني اليوم من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء.
رويترز عن وزارة الخارجية الروسية: لافروف يسافر اليوم إلى تركيا للقاء نظيره الأوكراني.
إدارة الاتصالات بخاركيف: القوات الروسية تقصف محطات توليد الطاقة ومحطات الطاقة الحرارية والمباني السكنية في المدينة.
وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تواصل القيام بتعبئة سرية تحت غطاء معسكرات التدريب في أراضي شبه جزيرة القرم ودونباس.
وزارة الدفاع الأوكرانية: قواتنا تتصدى لهجوم القوات الروسية بالعاصمة كييف وتلحق بها أضرارا.
| وزارة الدفاع الأوكرانية: الأعمال العدائية من القوات الروسية مستمرة في منطقتي بوليسيا وفولين وعلى طول الحدود.
وزارة الدفاع الأوكرانية: استهدفنا قوات روسية بزي مدني كانوا في طريقهم من خيرسون باتجاه مدينة ميكولايف.