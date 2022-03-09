حرب روسيا على أوكرانيا.. تطورات اليوم الـ14 لحظة بلحظة (بث مباشر)

تمكن آلاف المدنيين من الفرار من مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا حيث وعدت القوات الروسية بهدنة جديدة، اليوم الأربعاء، بعد نحو أسبوعين من حربها على كييف.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشنكو قوله إنه تم إجلاء أكثر من خمسة آلاف شخص حتى الآن من مدينة سومي الواقعة على بعد 350 كيلومترًا شمال شرق كييف.

وأكد الجيش الروسي أن وقفا جديدا لإطلاق النار يفترض أن يدخل حيز التنفيذ الأربعاء للسماح بإجلاء المدنيين الآخرين.

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منذ 13 دقيقة المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا:

العملية العسكرية في أوكرانيا كانت ضرورية بعد الاعتداء لثماني سنوات على منطقة دونباس

هدف العملية العسكرية إنقاذ سكان دونباس واجتثاث النازية ونزع سلاح أوكرانيا

القوات الأوكرانية تضم كتائب متطرفة وقد أثبتنا استخدامها الأسلحة الفوسفورية والمحرمة

لا نهدف لاحتلال أوكرانيا أو انتهاك سيادتها أو تغيير السلطة فيها

دول الناتو تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في الأزمة الأوكرانية

سننفذ الأهداف التي حددناها لإعادة أوكرانيا إلى وضعها الحيادي ونأمل أن يتم ذلك عبر المحادثات

الإدارة الأمريكية مسؤولة عن الأحداث الحالية وعليها أن تقدم تفاصيل بشأن ما كانت تفعله في أوكرانيا

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