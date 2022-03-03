حرب روسيا وأوكرانيا.. آخر تطورات اليوم الثامن لحظة بلحظة (بث مباشر)

بعد أسبوع من بدء حرب روسيا على أوكرانيا، استولت القوات الروسية على خيرسون المدينة الكبيرة في جنوب أوكرانيا قبل جلسة ثانية من المحادثات يفترض أن تعقد، صباح اليوم الخميس بشأن وقف إطلاق النار بين المفاوضين الروس والأوكرانيين.

وخيرسون هي أكبر مدينة تسيطر عليها القوات الروسية في النزاع الذي أدى منذ بدايته قبل سبعة أيام إلى فرار مليون شخص إلى الدول المجاورة، حسب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وأعلن إيغور كوليخاييف رئيس بلدية هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 290 ألف نسمة أنه أجرى مناقشات مع “ضيوف مسلحين” في مبنى تابع لإدارة خيرسون، ملمحا بذلك إلى القوات الروسية من دون أن يسميها.

وكتب في رسالة على فيسبوك “لم تكن لدينا أسلحة ولم نكن عدوانيين. أظهرنا أننا نعمل لتأمين المدينة ونحاول التعامل مع عواقب الغزو”.

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تطورات ثامن أيام الحرب.. لحظة بلحظة:

منذ 12 دقيقة وزير الدفاع الأوكراني: الدفاعات الجوية أسقطت طائرة روسية من طراز “سوخوي 30” في منطقة إربين شمال غرب كييف.

منذ 31 دقيقة وكالة الأنباء الأوكرانية: قصف روسي لمستودع للنفط في تشيزنيهيف واشتعال النار في 6 خزانات للوقود.

منذ 42 دقيقة رويترز: خام برنت يصعد 6 دولارات إلى 118.93 دولارا للبرميل.

منذ 43 دقيقة رويترز: الحكومة الفرنسية تنصح مواطنيها بعدم البقاء في روسيا إلا للضرورة.

منذ 54 دقيقة اللجنة البارلمبية الدولية تقرر حرمان الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في الدورة البارالمبية الشتوية في بيجين.

منذ 58 دقيقة إعلام أوكراني: مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان في هجوم روسي على مبنى سكني بمدينة إيزيوم في خاركيف.

منذ 58 دقيقة وكالة تاس الروسية: إجلاء أكثر من 142 ألفا من سكان دونباس إلى روسيا منذ 18 فبراير الماضي.

منذ 58 دقيقة الاستخبارات البريطانية: القوات الروسية تواجه مقاومة قوية ومازالت على بعد 30 كيلومترا من كييف.

منذ 60 دقيقة أ.ف.ب عن الحكومة الهندية: قمة افتراضية اليوم بين بايدن وقادة اليابان وأستراليا والهند.

منذ 60 دقيقة إنترفاكس عن انفصاليي دونيتسك: قوات موالية لروسيا قد تنفذ ضربات على ماريوبل إذا لم تستسلم القوات الأوكرانية.

منذ ساعة د.ب.أ عن وزارة الاقتصاد الألمانية: وافقنا على تزويد أوكرانيا بـ 2700 صاروخ مضاد للطائرات.

منذ ساعة وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 49 طائرة أوكرانية على الأرض و13 في الجو.

منذ ساعة وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 1612 منشأة عسكرية أوكرانية و39 منظومة دفاع جوي و52 رادارا و606 دبابات.

منذ ساعة وزارة الدفاع الروسية: دمرنا و67 راجمة صواريخ أوكرانية و227 مدفعية.

منذ ساعتين المفوض الأممي لشؤون اللاجئين عبر تويتر: حان وقت إسكات البنادق حتى يتسنى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.

منذ ساعتين وكالة الأنباء الأوكرانية: مقتل 5 أشخاص وجرح آخرين في استهداف لمنازل بمنطقة إيزوم في مقاطعة خاركيف.

منذ ساعتين الخارجية الأمريكية: ندعو بوتين والحكومة الروسية إلى وقف إراقة الدماء فورا وسحب القوات من أوكرانيا.

منذ ساعتين رويترز: سعر النفط من خام برنت يرتفع إلى نحو 117 دولارا للبرميل الواحد.

منذ 3 ساعات الخارجية الأمريكية: روسيا تمنع الوصول لوسائل الإعلام المستقلة.

منذ 3 ساعات الخارجية الأمريكية: بوتين اختار الحرب على أوكرانيا والشعب الروسي لم يفعل ذلك.

منذ 3 ساعات وكالة الأنباء الأوكرانية: إطلاق صفارات الإنذار في مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا.

منذ 3 ساعات فاينانشل تايمز عن مصدر دفاعي أمريكي: القافلة الروسية المتجهة نحو كييف توقفت بسبب المقاومة ونقص الإمدادات.

منذ 3 ساعات وزارة الدفاع الأوكرانية: العدو لم يحقق هدفه في الاستيلاء على ماريوبول والوصول لحدود منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

منذ 3 ساعات وزارة الدفاع الأوكرانية: لأول مرة يعترف الروس بخسائرهم البشرية مؤكدين مقتل 498 من جنودهم وإصابة 1597.

منذ 3 ساعات إعلام روسي: شركة أوتوفاز الروسية لصناعة السيارات تعلق العمل مؤقتا بسبب نقص الإلكترونيات جراء العقوبات.