حرب روسيا وأوكرانيا.. آخر تطورات اليوم الثامن لحظة بلحظة (بث مباشر)
بعد أسبوع من بدء حرب روسيا على أوكرانيا، استولت القوات الروسية على خيرسون المدينة الكبيرة في جنوب أوكرانيا قبل جلسة ثانية من المحادثات يفترض أن تعقد، صباح اليوم الخميس بشأن وقف إطلاق النار بين المفاوضين الروس والأوكرانيين.
وخيرسون هي أكبر مدينة تسيطر عليها القوات الروسية في النزاع الذي أدى منذ بدايته قبل سبعة أيام إلى فرار مليون شخص إلى الدول المجاورة، حسب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
وأعلن إيغور كوليخاييف رئيس بلدية هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 290 ألف نسمة أنه أجرى مناقشات مع “ضيوف مسلحين” في مبنى تابع لإدارة خيرسون، ملمحا بذلك إلى القوات الروسية من دون أن يسميها.
وكتب في رسالة على فيسبوك “لم تكن لدينا أسلحة ولم نكن عدوانيين. أظهرنا أننا نعمل لتأمين المدينة ونحاول التعامل مع عواقب الغزو”.
وللاطلاع على تطورات اليوم السابع من الحرب اضغط هنا.
تطورات ثامن أيام الحرب.. لحظة بلحظة:
وزير الدفاع الأوكراني: الدفاعات الجوية أسقطت طائرة روسية من طراز “سوخوي 30” في منطقة إربين شمال غرب كييف.
وكالة الأنباء الأوكرانية: قصف روسي لمستودع للنفط في تشيزنيهيف واشتعال النار في 6 خزانات للوقود.
رويترز: خام برنت يصعد 6 دولارات إلى 118.93 دولارا للبرميل.
رويترز: الحكومة الفرنسية تنصح مواطنيها بعدم البقاء في روسيا إلا للضرورة.
اللجنة البارلمبية الدولية تقرر حرمان الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في الدورة البارالمبية الشتوية في بيجين.
إعلام أوكراني: مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان في هجوم روسي على مبنى سكني بمدينة إيزيوم في خاركيف.
وكالة تاس الروسية: إجلاء أكثر من 142 ألفا من سكان دونباس إلى روسيا منذ 18 فبراير الماضي.
الاستخبارات البريطانية: القوات الروسية تواجه مقاومة قوية ومازالت على بعد 30 كيلومترا من كييف.
أ.ف.ب عن الحكومة الهندية: قمة افتراضية اليوم بين بايدن وقادة اليابان وأستراليا والهند.
إنترفاكس عن انفصاليي دونيتسك: قوات موالية لروسيا قد تنفذ ضربات على ماريوبل إذا لم تستسلم القوات الأوكرانية.
د.ب.أ عن وزارة الاقتصاد الألمانية: وافقنا على تزويد أوكرانيا بـ 2700 صاروخ مضاد للطائرات.
وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 49 طائرة أوكرانية على الأرض و13 في الجو.
وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 1612 منشأة عسكرية أوكرانية و39 منظومة دفاع جوي و52 رادارا و606 دبابات.
وزارة الدفاع الروسية: دمرنا و67 راجمة صواريخ أوكرانية و227 مدفعية.
المفوض الأممي لشؤون اللاجئين عبر تويتر: حان وقت إسكات البنادق حتى يتسنى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.
وكالة الأنباء الأوكرانية: مقتل 5 أشخاص وجرح آخرين في استهداف لمنازل بمنطقة إيزوم في مقاطعة خاركيف.
الخارجية الأمريكية: ندعو بوتين والحكومة الروسية إلى وقف إراقة الدماء فورا وسحب القوات من أوكرانيا.
رويترز: سعر النفط من خام برنت يرتفع إلى نحو 117 دولارا للبرميل الواحد.
الخارجية الأمريكية: روسيا تمنع الوصول لوسائل الإعلام المستقلة.
الخارجية الأمريكية: بوتين اختار الحرب على أوكرانيا والشعب الروسي لم يفعل ذلك.
وكالة الأنباء الأوكرانية: إطلاق صفارات الإنذار في مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا.
فاينانشل تايمز عن مصدر دفاعي أمريكي: القافلة الروسية المتجهة نحو كييف توقفت بسبب المقاومة ونقص الإمدادات.
وزارة الدفاع الأوكرانية: العدو لم يحقق هدفه في الاستيلاء على ماريوبول والوصول لحدود منطقتي دونيتسك ولوغانسك.
وزارة الدفاع الأوكرانية: لأول مرة يعترف الروس بخسائرهم البشرية مؤكدين مقتل 498 من جنودهم وإصابة 1597.
إعلام روسي: شركة أوتوفاز الروسية لصناعة السيارات تعلق العمل مؤقتا بسبب نقص الإلكترونيات جراء العقوبات.
السلطات المحلية في كييف: انطلاق صفارات الإنذار في المدينة والبلدية تطلب من السكان التوجه إلى الملاجئ.