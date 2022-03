فورين بوليسي: الإسلاميون في الشرق الأوسط جاهزون للعودة

اعتبر ستيفان كوك الباحث في شؤون الشرق الأوسط أن هناك فرصا عدة يمكن من خلالها عودة الإسلاميين في الدول التي “ظنت أنها تمكنت من القضاء عليه نهائيا”، على حد قوله، ومن بينها مصر وتونس.

جاء ذلك في مقال نشره، الخميس، في مجلة فورين بوليسي الأمريكية حمل عنوان “الإسلاميون جاهزون للعودة”.

As Islamists around the Middle East are afforded fewer and fewer ways to articulate their worldviews, it provides an opening for extremists to fill the gap, leading inevitably to violence, writes FP's @stevenacook.https://t.co/UjxA7sbniV

— Foreign Policy (@ForeignPolicy) March 11, 2022