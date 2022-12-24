عشرات الضحايا وتدمير جسر جراء انفجار هائل لناقلة غاز في جنوب أفريقيا (فيديو)

قالت خدمات الطوارئ في جنوب أفريقيا إن ناقلة غاز -علقت على ما يبدو تحت جسر- انفجرت في جوهانسبرغ، اليوم السبت، مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين وإلحاق أضرار بمبانٍ قريبة من الجسر.

وحطّم الانفجار سقف قسم الطوارئ بمستشفى تامبو ميموريال، ودمر منزلين وعدة سيارات، وتسبب في إصابة بعض المارة.

واشتعلت النيران في الناقلة وهي تحت جسر منخفض الارتفاع، وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ وليام نتلادي إن التحقيقات جارية في الحادث.

Moments before the gas tanker explosion in the #Boksburg #SouthAfrica Tunnel. pic.twitter.com/wz9efQE33f — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 24, 2022

ونقلت هيئة البث بجنوب أفريقيا، عبر موقعها الإلكتروني، عن إدارة الطوارئ والكوارث قولها “علقت ناقلة وقود تحت جسر المترو بمدينة بوكسبرغ واشتعلت فيها النيران”.

وأضافت “أثناء عملية الإطفاء من قبل رجال الإطفاء انفجرت الناقلة، مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين”.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في جنوب أفريقيا وليام نتلادي في تصريحات لوكالة (سبوتنيك)، إن انفجار ناقلة الوقود في بوكسبرغ أسفر عن مصرع 8 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

وقال نتلادي إنه “لم يتأكد بعد مما إذا كان السكان القريبون والمرضى في المستشفى القريب من الموقع قد أصيبوا نتيجة للانفجار”.

وأضاف “حجم الانفجار كبير والمنطقة تضررت بشدة والجسر الذي انفجرت الناقلة تحته مدمر”. وأشار إلى أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.