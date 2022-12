عشرات الضحايا وتدمير جسر جراء انفجار هائل لناقلة غاز في جنوب أفريقيا (فيديو)

قالت خدمات الطوارئ في جنوب أفريقيا إن ناقلة غاز -علقت على ما يبدو تحت جسر- انفجرت في جوهانسبرغ، اليوم السبت، مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين وإلحاق أضرار بمبانٍ قريبة من الجسر.

وحطّم الانفجار سقف قسم الطوارئ بمستشفى تامبو ميموريال، ودمر منزلين وعدة سيارات، وتسبب في إصابة بعض المارة.

واشتعلت النيران في الناقلة وهي تحت جسر منخفض الارتفاع، وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ وليام نتلادي إن التحقيقات جارية في الحادث.

Moments before the gas tanker explosion in the #Boksburg #SouthAfrica Tunnel. pic.twitter.com/wz9efQE33f

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 24, 2022