وفاة مفتي تونس عثمان بطيخ عن عمر ناهز 81 عاما

توفّي مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ صباح اليوم الثلاثاء، في المستشفى العسكري بالعاصمة عن عمر ناهز 81 عاما.

ولد الشيخ عثمان بطيخ يوم 17 أبريل/ نيسان عام 1941 بمدينة تونس. وحصل على الإجازة في الحقوق عام 1967 وعلى الإجازة من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، وحصل على الدكتوراه في علوم الشريعة ودكتوراه دولة من الجامعة الزيتونية.

شغل بطيخ منصب ملحق مكلف بدائرة الشؤون الدينية برئاسة الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2006.

وتولّى الراحل منصب مفتي الجمهورية التونسية وذلك من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 إلى يوليو/ تموز 2013، ثم عُيّن وزيرا للشؤون الدينية سنة 2015، وتولّى بعد ذلك منصب الإفتاء برتبة وزير عام 2016.

وفاة مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ (81 عاما) بالمستشفى العسكري بالعاصمة #وكالة_وات pic.twitter.com/2lD7JRV3Mk — Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) October 25, 2022

وكان مفتي تونس الراحل قد أثار مطلع العام الجاري انتقادات واسعة ضده بلغت حد المطالبة باستقالته من منصبه، بعدما دعا رجال الأعمال ومن وصفهم بأهل الخير إلى التبرع للدولة لمساعدتها على الخروج من أزمتها المالية والاقتصادية.

ونشر ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية في حسابه الرسمي بموقع فيسبوك بيانًا حينها جاء فيه أن “مساعدة البلاد للخروج من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها هو واجب أخلاقي وديني، والانخراط في إنقاذ الوطن هو واجب من أهم الواجبات، وفي التناصح والتكافل والتضامن تكمن مواطن القوة والعزة والكرامة”.

وبعد الانتقادات الواسعة التي تعرض لها المفتي، اضطر ديوان الإفتاء إلى حذف البيان من صفحته الرسمية على فيسبوك حينذاك.