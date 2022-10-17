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“ماذا بينك وبين الله؟”.. وداع مهيب لطالب مصري توفي أثناء ذهابه إلى جامعته (فيديو)

توفي الشاب بعد اصطدام سيارة نصف نقل بالدراجة البخارية التي كان يستقلها مع شقيقته (فيسبوك)
17/10/2022

سادت حالة من الحزن الشديد الوسط الطلابي بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة على فراق الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة أحمد عوض، إثر حادث سير تعرض له اثناء ذهابه إلى جامعة المنصورة.

وتوفي الشاب البالغ من العمر 23 عامًا بعد اصطدام سيارة نصف نقل بالدراجة البخارية التي كان يستقلها مع شقيقته (سهام)، التي أصيبت جراء الحادث ونقلت إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، بحسب ما ذكرته صحيفة محلية.

ونعت جامعة المنصورة -عبر صفحتها على فيسبوك- الطالب أحمد عوض، وتداول عدد من رواد منصات التواصل وعدد من أصدقائه مقاطع فيديو تظهر حضور مهيب لوداع الطالب بمسقط رأسه بمنشأة السلام (كفر الأعجر) بالدقهلية.

ونشرت المغردة زينب محمود مقطع فيديو على حسابها في تويتر يُظهر تكدس مئات الشباب والنساء في مشهد مهيب خلال تشييع الجثمان وعلقت عليه قائلة “ماذا بينك وبين الله يا دكتور أحمد؟ لم تكن جنازةً بل كان عُرسا وحفل تخرج وفرحًا كبيرًا لم أر في حياتي كلها جنازة مثل جنازتك”.

كما بادر آخرون بالاستشهاد بحسن خلقه ومساعدته لزملائه، فضلًا عن أداء أحد أهالي قريته العُمرة عنه بعد ساعات قليلة من وفاته جراء الحادث.

ونشر حساب أنشأه أصدقاء الشاب على تويتر كلاما على لسان والدته قالت فيه “أنتم أصدقاؤه في كلية الصيدلة، ابني كان طيبًا جدًّا ويحبكم، لا تتركوني وحدي وأسالوا عني بعد وفاته”.

وقال أحد المعلقين عبر حسابه على فيسبوك “رحل الوجه الباسم والقلب الطيب والروح الصفية والنفس النقية، إلى جنة الرحمن بإذن ربه، ونحسبه عند الله شهيدًا، من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع”.

وغردت إحدى زميلاته بعد وفاته على تويتر قائلة “تعاملت مرة واحدة فقط معه وكان شخصا بشوشا وطيبا ومحترما”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند