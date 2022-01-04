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الخوذ البيضاء في سوريا توثق غارات على المنشآت الحيوية غربي إدلب (فيديو)

امرأة وطفلها أصيبا نتيجة قصف الطائرات الحربية الروسية لمزرعتي دواجن (الدفاع المدني السوري)
4/1/2022-|آخر تحديث: 4/1/202203:07 PM (مكة المكرمة)

نشر حساب الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) صورا ومقاطع فيديو توثق ما قال إنه استهداف غارات “جوية روسية” لمزرعتي دواجن بين بلدتي أرمانز وكفر تخاريم شمالي غرب إدلب.

وبيّن الدفاع المدني أن هناك تصعيدا متواصلا للقصف الجوي الروسي على شمال غربي سوريا يستهدف البنية التحتية والمرافق الحيوية، ونشر مقطع فيديو متداول يظهر المكان المستهدف.

وأوضح أن امرأة وطفلها أصيبا نتيجة قصف الطائرات الحربية الروسية، أمس الإثنين، والتي استهدفت مزرعتين لتربية الدواجن على أطراف مدينة كفرتخاريم شمال غربي إدلب، كما أدت الغارات لدمار المزرعتين ونفوق عدد كبير من الطيور داخلهما.

وأسعفت فرق الدفاع المدني المصابَين ونقلتهما إلى المشفى وأمنت المكان.

ومنذ قليل وثقت الخوذ ابيضاء مواصلة الطائرات الحربية الروسية غاراتها لليوم السابع على التوالي على شمال غربي سوريا مستهدفة، صباح اليوم الثلاثاء، أطراف بلدة البارة جنوبي إدلب مع استمرار تحليق الطائرات الحربية.

وأكدت أن فرق الدفاع المدني تفقدت المواقع المستهدفة وتأكدت من عدم وجود إصابات.

ولفت الخوذ البيضاء إلى أن ما يحدث هو “بمثابة حرب ممنهجة تشنها روسيا على المدنيين ومصادر عيشهم وتستهدف جميع الخدمات والمنشآت الحيوية دون أي رادع”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند