الخوذ البيضاء في سوريا توثق غارات على المنشآت الحيوية غربي إدلب (فيديو)

نشر حساب الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) صورا ومقاطع فيديو توثق ما قال إنه استهداف غارات “جوية روسية” لمزرعتي دواجن بين بلدتي أرمانز وكفر تخاريم شمالي غرب إدلب.

وبيّن الدفاع المدني أن هناك تصعيدا متواصلا للقصف الجوي الروسي على شمال غربي سوريا يستهدف البنية التحتية والمرافق الحيوية، ونشر مقطع فيديو متداول يظهر المكان المستهدف.

وأوضح أن امرأة وطفلها أصيبا نتيجة قصف الطائرات الحربية الروسية، أمس الإثنين، والتي استهدفت مزرعتين لتربية الدواجن على أطراف مدينة كفرتخاريم شمال غربي إدلب، كما أدت الغارات لدمار المزرعتين ونفوق عدد كبير من الطيور داخلهما.

لليوم السابع على التوالي، تواصل الطائرات الحربية الروسية غاراتها على شمال غربي #سوريا، مستهدفة صباح اليوم الثلاثاء 4 كانون الثاني أطراف بلدة البارة جنوبي #إدلب مع استمرار تحليق الطائرات الحربية، فرقنا تفقدت المواقع المستهدفة وتأكدت من عدم وجود إصابات.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/URYifOcVI6 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 4, 2022

وأسعفت فرق الدفاع المدني المصابَين ونقلتهما إلى المشفى وأمنت المكان.

ومنذ قليل وثقت الخوذ ابيضاء مواصلة الطائرات الحربية الروسية غاراتها لليوم السابع على التوالي على شمال غربي سوريا مستهدفة، صباح اليوم الثلاثاء، أطراف بلدة البارة جنوبي إدلب مع استمرار تحليق الطائرات الحربية.

غارات جوية روسية تستهدف مزرعة لتربية الدواجن بين بلدتي #أرمناز و#كفرتخاريم شمال غربي #إدلب اليوم الاثنين 3 كانون الثاني .

تصعيد متواصل للقصف الجوي الروسي على شمال غربي #سوريا يستهدف البنية التحتية والمرافق الحيوية.

فيديو متداول يظهر المكان المستهدف… pic.twitter.com/UcSNSYW7V9 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 3, 2022

وأكدت أن فرق الدفاع المدني تفقدت المواقع المستهدفة وتأكدت من عدم وجود إصابات.

ولفت الخوذ البيضاء إلى أن ما يحدث هو “بمثابة حرب ممنهجة تشنها روسيا على المدنيين ومصادر عيشهم وتستهدف جميع الخدمات والمنشآت الحيوية دون أي رادع”.