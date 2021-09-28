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مصر.. إخلاء سبيل الداعية محمود شعبان و3 من رموز الجبهة السلفية المعارضة

إخلاء سبيل الداعية السلفي المصري الشيخ محمود شعبان (منصات التواصل)
إخلاء سبيل الداعية السلفي المصري الشيخ محمود شعبان (منصات التواصل)
28/9/2021-|آخر تحديث: 28/9/202110:59 AM (مكة المكرمة)

قررت النيابة العامة المصرية مساء أمس الإثنين، إخلاء سبيل 4 سلفيين بارزين بينهم معارضون، على ذمة تحقيقات في قضيتين مرتبطتين بالتحريض على العنف.

وقالت صحيفة أخبار اليوم (حكومية) إن جهات التحقيق المختصة قررت إخلاء سبيل الداعية السلفي الشيخ محمود شعبان.

وأضافت أن القرار جاء لكونه محبوسًا منذ عام 2019 على قضية متهم فيها بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، وصدر قرار بإخلاء سبيله على ذمتها، في إشارة لإتمامه المدة الأقصى للحبس الاحتياطي التي تبلغ عامين.

وهذه ليست أول مرة يخلى فيها سبيل شعبان بعد قضائه فترة في الحبس الاحتياطي، ففي صيف عام 2016 أخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة سبيله و13 آخرين من أعضاء الجبهة السلفية في اتهامهم بالتحريض على التظاهر أواخر عام 2014 والانضمام لجماعة مخالفة للقانون.

وذكرت وسائل إعلام محلية كذلك أن النيابة قررت كذلك إخلاء سبيل 3 من رموز الجبهة السلفية المعارضة وهم الشيخ سعد فياض وهشام مشالي وأشرف عبدالمنعم على ذمة التحقيقات في اتهامات مرتبطة بالتحريض على العنف، دون توضيح سبب إخلاء السبيل.

وأكد المحامي خالد المصري المتخصص في قضايا الجماعات الإسلامية، في تدوينتين على فيسبوك، أن النيابة قررت إخلاء سبيل محمود شعبان وسعد فياض وأشرف عبد المنعم وهشام مشالي.

وأتبعهما بتدوينة ثالثة ذكر فيها أسماء 3 معتقلين قال إنه تم الإفراج عنهم في قضية أخرى وأن هناك كثيرين في القضية ذاتها تم إخلاء سبيلهم لكنه لم يتمكن من معرفة أسمائهم.

ووفق القانون المصري، يتم ترحيل السجين من مقر احتجازه إلى المقر الأمني التابع لمنزله على أن يتم إطلاق سراحه ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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