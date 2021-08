قتلى في حرائق الغابات بالجزائر ومحاولات للسيطرة على النيران في تونس (فيديو)

أعلن وزير الداخلية الجزائري (كمال بلجود) عن مقتل سبعة، في حريق أججته موجة قيظ اندلع مساء الإثنين في شمال الجزائر وخاصة في منطقة القبائل.

وصرّح وزير الداخلية كمال بلجود الذي ذهب برفقة وفد وزاري إلى (تيزي وزو) وهي واحدة من أكثر المدن تعدادا للسكان في منطقة القبائل “نعلن بأسف مقتل سبعة أشخاص، ستة في منطقة تيزي وزو وواحدة في سطيف” في الشمال.

وتحاول فرق الحماية المدنية إخماد 31 حريقا في 14 ولاية في شمال البلاد، 10 منها في تيزي وزو، واندلعت أربعة حرائق أخرى في جيجل (شرق).

وذكرت الحماية المدنية في بيان على تويتر أن حرائق اندلعت أيضا في غابات 13 ولاية أخرى أهمها في جيجل والبويرة وسطيف وخنشلة وقالمة وبجاية، وجميعها في شرق البلاد.

وأكد بلجود أن “اندلاع 50 حريقا في الوقت نفسه أمر مستحيل، هذه الحرائق مفتعلة” في حين أعلنت الإذاعة الجزائرية العامة اليوم، اعتقال ثلاثة من “مشعلي حرائق” في مدينة المدية (شمال) حيث اندلع حريق أيضا.

ونشر سكان في تيزي وزو عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحرائق وهي تقترب من بيوتهم بعدما التهمت مساحات كبيرة من حقول الزيتون المجاورة.

كانت نشرة خاصة للأحوال الجوية حذرت من موجة حر شديد وحرارة تفوق الأربعين درجة في شمال البلاد حيث اندلعت الحرائق.

وخلال جلسة لمجلس الوزراء في 25 يوليو/ تموز، أمر الرئيس عبد المجيد تبون بصياغة مشروع قانون يعاقب المسؤولين عن إشعال الحرائق في الغابات، بأحكام تصل إلى 30 عاما في السجن أو حتى السجن مدى الحياة إذا تسبب الحريق في مقتل أشخاص.

وفي أوائل يوليو/تموز، قبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في إشعال حرائق دمرت 1500 هكتار من الغابات في أوراس (شمال شرق الجزائر).

وشهد شرق الجزائر حرائق كبيرة التهمت عشرات الهكتارات خصوصا في منطقة الأوراس، كما قضت النيران على مساحات كبيرة من غابات الأرز في محمية الشريعة على بعد 60 كيلومترا غرب العاصمة.

A disaster "in the fullest sense of the word" is happening now in Tizi Ouzou, one of the states of Algeria. Please i’m asking you to pray for Algeria ❤️‍🩹🤲🏻.#PrayForAlgeria #Kabylie #تيزي_وزو #تيزي_وزو_تحترق pic.twitter.com/vNTW9OdDIX

— ALGERIAN TAG 🇩🇿 (@alg_tag) August 9, 2021