“قتلت الكثير من العرب”.. تصريح سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي المحتمل يثير استنكار الناشطين (فيديو)

برز اسم زعيم حزب (يمينا) الإسرائيلي اليميني (نفتالي بينيت) بعد أن تمكن زعيم المعارضة الإسرائيلية (يائير لابيد) من تشكيل ائتلاف حاكم جديد يتناوبان فيه رئاسة الوزراء في إسرائيل.

وتداول نشطاء تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المكلف (نفتالي بينيت) قال فيها “قتلت الكثير من العرب، ولا توجد مشكلة في ذلك” وسخروا من تسمية الحكومة الجديدة (بحكومة التغيير) ووصفها آخر بأنها نظام تطهير عرقي.

وكتبت الحقوقية الأمريكية الفلسطينية هويدا عريف “أمضت وسائل الإعلام الرئيسية أياما في تغطية محادثات الائتلاف الإسرائيلي دون الإشارة إلى أن الرجل الذي كان من المقرر أن يكون رئيس الوزراء الجديد، تفاخر بـ”قتل الكثير من العرب”.

وأشارت هويدا أيضا إلى تصريح عضوة بارزة في حزبه وقالت “دعت آيلة شاكيد، صاحبة المرتبة الثانية في حزب بينيت، إلى إبادة الفلسطينيين”.

وكتب الكاتب كيوان قائلا “من الغريب كيف يتم إخبارنا أن استبدال نفتالي بينيت، الرجل الذي تفاخر ذات مرة بقتل الكثير من العرب بنتنياهو هو علامة على التقدم في السياسة الإسرائيلية”.

أمّا حسام الحملاوي فقد رأى أن الحكومة الجديد هي “نظام التطهير العرقي”.

Mainstream media has spent days reporting on Israeli coalition talks without mentioning that the man slated to be new PM – Naftali Bennett – has bragged about "kill[ing] lots of Arabs"; and the #2 in Bennett's party – Ayalet Shaked – has called for genocide against Palestinians;

— Huwaida Arraf (@huwaidaarraf) June 3, 2021