“أنا كأم أصاب بالجنون”.. رسالة إلى القاضي تكشف مأساة تعيشها عائشة الشاطر (فيديو)

نقل محامي عائشة خيرت الشاطر -ابنة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين- كلماتها للقاضي خلال آخر جلسة تجديد حبسها والتي تحدثت فيها عن وضعها الصحي الخطير ومعاناتها بسبب حرمانها من أبنائها.

وقالت عائشة “أنا كأم أصاب بالجنون عندما أرى أولادي من بعيد ولا أستطيع ضمهم ولا الاطمئنان عليهم، أنا مريضة ووضعي سيء بالسجن، وصفائح الدم لدي تقل ومحتاجة عملية زرع نخاع”.

من جانبها قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن عائشة تعيش مأساة إنسانية مستمرة داخل السجن بسبب تدهور صحتها فضلًا عن معاناتها النفسية بسبب حرمانها من رؤية أبنائها عن قرب.

وأوضحت المنظمة أن عائشة المحبوسة بسجن القناطر للنساء تحتاج لعملية زرع نخاع حيث تعاني من فقر الدم ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي بسرعة وتعرضها لنزيف حاد نقلت على إثره مستشفى القصر العيني لمعالجتها بالصفائح الدموية.

بدوره قال مصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن النظام المصري يهدر جميع قيم القانون والإنسانية بشكل غير مسبوق على مدار التاريخ المصري الحديث.

لأنها ابنة خيرت الشاطر

وأضاف “عائشة وغيرها من أفراد أسر الشخصيات السياسية العامة يتعرضون للتنكيل فقط لمجرد حملهم لأسماء يصنفها النظام المصري باعتبارها رموزًا سياسية منها أسرة الدكتور محمد البلتاجي، وأسرة الرئيس الراحل محمد مرسي، وأسرة الدكتور محمد بديع مرشد عام جماعة الإخوان، وأسرة خيرت الشاطر وكثيرين غيرهم في صورة من صور العقاب الجماعي”.

وتساءل “ما الذي يمكن أن يفيد النظام المصري من سحق الإنسانية بهذه الصورة ومنع العلاج عن سيدة لا يمكن بأي حال أن تمثل تهديدًا لهذا النظام”؟

وحول مدى تغير المشهد الحقوقي المصري في ظل تزايد المطالبات الدولية لمصر بشأنه، قال عزب إن النظام المصري لم يتغير نهجه على مدار السنوات الماضية حتى بعد توقيع بعض العقوبات عليه أو تعليق معونات أو تعليق بعض التعاون الأمني من قبل دول مؤثرة.

من سيء لأسوأ

وأوضح أنه كانت هناك انفراجات قليلة جدا تمثلت في الإفراج عن عدد قليل من الصحفيين والشخصيات العامة وبعض الأشخاص من حاملي جنسيات أجنبية، لكن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بشكل عام تنتقل من سيء إلى أسوأ.

وأردف “نحن أمام نظام يمارس القمع ولا يتقن غيره وليس لديه إرادة ولا حتى إمكانية لتغيير نهجه، إذ وصل إلى سدة الحكم ويستمر فيه بواسطة القمع وليس لديه أي قابلية لنهج الحوار أو فتح الأفق السياسي للتعامل مع الشعب”.