محاولة اقتحام الكابيتول.. أكاديمي: الأمريكيون أصبحوا يقبلون بـ “الإرهاب الأبيض” (فيديو)

قال أستاذ تسوية النزاعات الدولية محمد الشرقاوي في تعليقه على حادث محاولة اقتحام الكابيتول، إن الأمريكيين أصبحوا يقبلون عبارة “الإرهاب الداخلي” أو “الإرهاب الأبيض” نظرًا للحد القياسي الذي وصلت إليه الجماعات المتطرفة.

وقُتل شرطي وأصيب آخر أمام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الجمعة إثر اقتحام سيارة نقطة أمنية وتلويح سائقها بسكين قبل أن ترديه الشرطة قتيلًا. ويأتي الحادث بعد نحو ثلاثة أشهر من الهجوم الذي قام به أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب وقتل فيه 5 أشخاص.

وأوضح الشرقاوي خلال مداخلة مع الجزيرة مباشر، أن الحادث هو جزء من تأجج المشاعر اليمينية المتطرفة، مشيرًا إلى أن هناك حزازات ونوعا من النقمة السياسية على واشنطن وعلى ما يسمى بالنخبة وعلى المؤسسة السياسية من قبل أعضاء الجماعات اليمينية المتطرفة.

د. محمد الشرقاوي تعليقا على حادثة الكونغرس: أصبح الأمريكيون يقبلون بعبارة "الإرهاب الداخلي" أو "الإرهاب الأبيض" pic.twitter.com/uWGBmQ2oJw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 2, 2021

وفيما يتعلق بتأمين مبنى الكونغرس، أوضح الشرقاوي أن المبنى كان ولايزال تحت الإجراءات الأمنية والحراسة المشددة منذ اقتحامه من قبل أنصار ترمب في السادس من يناير/كانون الثاني، مما يعني أن الآلية الأمنية ما عادت تجدي وأن شبح الخطر لايزال قائما ويتفاقم.

وقال إن هناك جماعات تزداد إصرارًا على أن تتحدى السلطة المركزية في واشنطن بمعنى أن هناك قطيعة بين الدولة وهذه الجماعات التي تريد أن تعيش خارج القانون وخارج الإجماع والتوافق بأن هناك دستور وقوانين.

وقال أستاذ تسوية النزاعات الدولية، إن هناك تلاقيًا بين ظاهرة “الترمبية” والمليشيات المسلحة والجماعات التي تريد أن تعيش خارج إطار القانون والسلطة بهذه الأعمال التي تقوم بها.

إغلاق مبنى الكونغرس الأميركي بعد دهس ضابطين من حراسه.. ما التفاصيل؟ pic.twitter.com/uBYBtCVQ4K — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 2, 2021

بايدن ينكّس الأعلام

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إنه والسيدة الأولى جيل بايدن يشعران بحزن شديد بسبب الهجوم العنيف عند نقطة تفتيش أمنية أمام مبنى الكابيتول، وأعطى أوامره لتنكيس الأعلام في البيت الأبيض.

وأوضح الرئيس الأمريكي “نعلم مدى صعوبة الأوقات بالنسبة إلى الكابيتول وكل من يعمل فيه ومن يقومون بحمايته”.

وأمرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بتنكيس الأعلام تكريمًا للشرطي الذي قتِل وقالت في بيان أمس “اليوم، مرة أخرى، خاطر هؤلاء الأبطال بحياتهم، بنفس التفاني والاستعداد للخدمة اللذين شهدناهما في 6 يناير”.

وقال زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل “مرة أخرى، تعرض عناصر شرطة الكابيتول الشجعان لهجوم عنيف أثناء قيامهم بعملهم”.

محاولة اقتحام الكونغرس

قالت رئيسة شرطة الكابيتول يوغاناندا بيتمان في مؤتمر صحفي إن “المشتبه به صدم اثنين من أفرادنا بسيارته” قبل اصطدامه بحاجز.

وأوضحت أنه نزل من السيارة وبيده سكين وبدأ في السير باتجاه أفراد شرطة الكابيتول وبعد ذلك “أطلقوا النار” عليه، مشيرة إلى وفاة أحد االشرطيين المصابين ومقتل المشتبه به.

وهرع عدد من الحرس الوطني ينتشرون في الكابيتول -الذي خضع لحماية مشددة منذ حادث 6 يناير/كانون الثاني- من مباني المكاتب البرلمانية القريبة إلى المبنى. واتخذ آخرون مواقع بالقرب من نقاط تفتيش للشرطة تقطع الطريق، في حين هبطت طوافة في ساحة أمام الكابيتول وحملت نقالات على متنها.

وقالت الشرطة إن الهجوم لا يبدو أنه مرتبط “بالإرهاب”. وكان أعضاء الكونغرس في عطلة برلمانية هذا الأسبوع لكن بعض أفراد مكاتبهم وموظفين وصحفيين كانوا داخل المبنى أثناء وقوع الحادثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وذكر العديد من وسائل الإعلام الأمريكية أن المشتبه به هو “نواه غرين” Noah Green، وهو شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، ونشرت وسائل الاعلام صورته وصورة لصفحته على فيسبوك.

المشتبه به “نوا غرين” شاب يبلغ من العمر 25 عاما (رويترز)