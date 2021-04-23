الحريات الدينية حول العالم.. مسؤول أمريكي يكشف مفاجأة بشأن السودان (فيديو)

قال توني بيركنز نائب رئيس “اللجنة الأمريكية للحريات الدينية حول العالم” إنه تم رفع 3 دول من قائمة الدول التي تنتهك الحريات الدينية، مشيرًا إلى أن السودان حقق تقدما مذهلًا في مجال الحريات الدينية.

وكانت لجنة الحريات الدينية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية (USCIRF) أصدرت تقريرها السنوي الذي يوثق التطورات خلال عام 2020.

وبحسب اللجنة الأمريكية أظهرت بعض البلدان تقدمًا كبيرًا من بينها السودان، وفي المقابل قامت دول أخرى بتنفيذ القوانين والسياسات التي تستهدف المجتمعات الدينية، وفي بعض الحالات ترقى إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

نقطة مضيئة في السودان

وقال بيركنز خلال لقاء خاص على الجزيرة مباشر، إنه تم رفع السودان والبحرين وجمهوية أفريقيا الوسطى من قائمة الدول التي تنتهك الحريات الدينية.

وأضاف إن السودان حقق تقدمًا كبيرًا في مجال حريات الدينية، موضحًا أنه قام بزيارة للسودان والتقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والوزراء المعنيين وقال إنه لمس تقدمًا ملموسًا في هذ المجال.

وأوضح بيركنز أن السلطات في السودان قامت بإلغاء قوانين المقيدة للحريات وحقوق الإنسان والمرأة بشكل خاص، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل نقطة مضيئة.

الصين وميانمار وتصدير الخروقات

وبخصوص الوضع في الصين وميانمار، قال إن الصين لطالما انتهكت الحريات الدينية وخاصة لأقلية الإيغور المسلمة، وقال إن ذلك جرى كذلك على الكثير من الأقليات الأخرى.

وأوضح أن الصين لا تكتفي بذلك بل تقوم بتصدير الخروقات وتستغل نفوذها بتشجيع دول أخرى على اضطهاد أقليات دينية، كما تقوم بتصدير تكنولوجيا لأنظمة حكم مستبدة تنتهك الحريات الدينية للأقليات.

مصر تحاول

وفيما يخص مصر المدرجة على “القائمة التي تبعث على القلق” قال المسؤول الأمريكي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقوم بعمل مميز لمحاولة دفع مصر قدمًا، لكن هناك الكثير من الانتهاكات فيما يخص الحريات الدينية.

وقال إنه كلما ابتعدنا عن القاهرة في مناطق جغرافية أخرى نرى أناسًا ينتهكون بشكل مباشر الحريات الدينية، وآخرين يسكتون عن مثل هذه الانتهاكات.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن ذلك هو ما دفعهم لوضع مصر على هذه القائمة، داعيًا السيسي للعمل من خلال الحكومات المحلية إلى ضمان عدم انتهاك الحريات الدينية.