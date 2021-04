خبراء للجزيرة مباشر: تصريحات أبي أحمد بشأن الملء الثاني لسد النهضة مناورة سياسة (فيديو)

أجمع خبراء في مجال المياه وهندسة السدود أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن الشروع في الملء الثاني لسد النهضة تعبر عن موقف سياسي خالص، وأن أديس أبابا تواجه صعوبات فنية حقيقية للبدء في الملء الثاني.

وقال محمد حافظ استاذ هندسة السدود إن خروج نسبة محددة من المياه من فتحتي أنابيب الطوارئ في الجهة الغربية للسد والتي تصل حمولتها إلى 25 مليون متر مكعب هي مجرد مناورة سياسية أكثر منها تقنية.

وأضاف حافظ خلال مشاركته في برنامج “المسائية” أن الشركة الصينية المصنعة التي تقوم بالتركيبات المعدنية للتوربينات أعلنت، في إبريل/نيسان الماضي، أنها تمكنت من تركيب توربين واحد وتبقى لها 10 توربينات أخرى قبل الشروع العملي في الملء الثاني”.

وتابع حافظ ” عدم وضع هذه التوربينات الـ 10 يكشف عن معوقات فنية حقيقة أمام عملية الملء الثاني لسد النهضة”.

وشدد حافظ على أن إثيوبيا لم تبدأ بعد المستويات الأولى من الملء الثاني وأن الفتحتين اللتين تم إحداثهما غير كافيتين للقول بأن عملية الملء الثانية لسد النهضة قد بدأت بصورة فعلية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أكد، الأحد، أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم خلال موسم الأمطار في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.

وأضاف أبي أحمد -في تغريدات على تويتر- أن إثيوبيا ليس لديها أي نية لإلحاق الضرر بدول المصب (مصر والسودان) مشيرا إلى أن الأمطار الغزيرة العام الماضي مكنت بلاده من ملء السد بنجاح لأول مرة، وأن وجود السد نفسه منع حدوث فيضانات شديدة في السودان.

وأوضح أن إثيوبيا ستطلق قبل التعبئة الثانية مزيدا من المياه التي خزنت العام الماضي في المساحات الجانبية لبحيرة السد وأنها ستشارك المعلومات مع مصر والسودان.

وأرفق أبي أحمد في تغريداته فيديو جديدا لسد النهضة يوضح اكتمال المساحات الجانبية لبحيرة السد وتدفق المياه عبرها.

Ethiopia, in developing Abbay River for its needs, has no intention of causing harm to lower riparian countries. Heavy rains last year enabled successful 1st filling of the GERD while the presence of the GERD itself has undoubtedly prevented severe flooding in neighboring Sudan. pic.twitter.com/f6OYlWUjeQ

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) April 18, 2021