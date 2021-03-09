منظمة حقوقية: 285 سيدة وفتاة رهن الاعتقال في مصر

قال تقرير لمنظمة “نحن نسجل” الحقوقية، الاثنين، إن عدد النساء رهن الاعتقال حاليا في مصر بلغ 285 سيدة وفتاة.

وأضاف التقرير، الذي صدر بمناسبة يوم المرأة العالمي، أن هناك 48 سيدة وفتاة يقضين فترات محكوميتهن داخل السجون المصرية بالإضافة إلى 193 سيدة وفتاة قيد الحبس الاحتياطي.

في #اليوم_العالمي_للمرأة تصدر منظمة #نحن_نسجل التحديث الثاني لـ #المرصد_الإحصائي لانتهاكات المرأة المصرية. وفق المرصد فإن عدد النساء رهن الاعتقال حاليا بلغ رقم 285 سيدة وفتاة داخل السجون ومقرات الأمن الوطني في #مصر. الرابط:https://t.co/3LmuTcUZB9 pic.twitter.com/SZuei22DKY — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) March 8, 2021

وذكر التقرير أنه تم إعادة تدوير 25 سيدة وفتاة على ذمة قضايا جديدة، كما رصد تعرض 11 سيدة وفتاة للإخفاء القسري داخل السجون ومقرات الأمن الوطني في مصر.

وأشار التقرير إلى وجود 7 سيدات وفتيات صدرت بحقهن قرارات إخلاء السبيل ولكن لم يتم تنفيذ تلك القرارات.

ونددت مؤسسات وجمعيات وناشطات معنية بالمرأة بالانتهاكات والاعتقالات التعسفية التي تتعرض لها المرأة في مصر، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلات في السجون.