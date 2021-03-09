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منظمة حقوقية: 285 سيدة وفتاة رهن الاعتقال في مصر

سجن ليمان طرة في مصر (غيتي)
سجن ليمان طرة في مصر (غيتي)
8/3/2021

قال تقرير لمنظمة “نحن نسجل” الحقوقية، الاثنين، إن عدد النساء رهن الاعتقال حاليا في مصر بلغ 285 سيدة وفتاة.

وأضاف التقرير، الذي صدر بمناسبة يوم المرأة العالمي، أن هناك 48 سيدة وفتاة يقضين فترات محكوميتهن داخل السجون المصرية بالإضافة إلى 193 سيدة وفتاة قيد الحبس الاحتياطي.

وذكر التقرير أنه تم إعادة تدوير 25 سيدة وفتاة على ذمة قضايا جديدة، كما رصد تعرض 11 سيدة وفتاة للإخفاء القسري داخل السجون ومقرات الأمن الوطني في مصر.

وأشار التقرير إلى وجود 7 سيدات وفتيات صدرت بحقهن قرارات إخلاء السبيل ولكن لم يتم تنفيذ تلك القرارات.

 

ونددت مؤسسات وجمعيات وناشطات معنية بالمرأة بالانتهاكات والاعتقالات التعسفية التي تتعرض لها المرأة في مصر، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلات في السجون.

المصدر : الجزيرة مباشر

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