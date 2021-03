عبود العمري.. ناشط أردني يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته وفيديو يوثق لحظاته الأخيرة

تصدر اسم الناشط الأردني عبد الله العمري وشهرته عبود العمري (23 عامًا) قائمة البحث على غوغل عربيًا، بعد إعلان وفاته إثر حادث سير في جونب أفريقيا.

وكان عبود وهو أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، قد وثق اللحظات الأخيرة قبل وفاته في الحادث الذي تعرض له مع 4 من أصدقائه في كيب تاون، بحسب فيديو تداوله ناشطون ووسائل إعلام.

وأعلن والده نبأ الوفاة عبر منصات التواصل قائلًا “ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى وفاة ابني الحبيب عبد الله عمر العمري الذي وافته المنية مساء أمس السبت، إثر حادث مؤسف في جنوب أفريقيا”.

وفي بيانها قالت وزارة الخارجية الأردنية إنها تتابع حادث السير المؤسف الذي تعرض له خمسة مواطنين أردنيين في جنوب أفريقيا (كيب تاون) وأسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الآخرين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله علي الفايز إنه تم التواصل مع جميع ذوي المواطنين وإبلاغهم بالحادث المؤسف وسيتم نقل جثمان المتوفى إلى المملكة بناءً على طلب ذويه، كما تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى حيث يخضعون للعلاج حاليًا ووضعهم الصحي مستقر.

ومع تصدر اسمه غوغل، تداول ناشطون فيديو سابق لعبود يتحدث فيه عن الموت قائلًا “ما حدا بيموت قبل ما ينتهي أجله أو قبل ما تخلص وظيفته في الحياة بالدنيا هون”.

