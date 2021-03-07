عبود العمري.. ناشط أردني يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته وفيديو يوثق لحظاته الأخيرة

تصدر اسم الناشط الأردني عبد الله العمري وشهرته عبود العمري (23 عامًا) قائمة البحث على غوغل عربيًا، بعد إعلان وفاته إثر حادث سير في جونب أفريقيا.

وكان عبود وهو أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، قد وثق اللحظات الأخيرة قبل وفاته في الحادث الذي تعرض له مع 4 من أصدقائه في كيب تاون، بحسب فيديو تداوله ناشطون ووسائل إعلام.

وأعلن والده نبأ الوفاة عبر منصات التواصل قائلًا “ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى وفاة ابني الحبيب عبد الله عمر العمري الذي وافته المنية مساء أمس السبت، إثر حادث مؤسف في جنوب أفريقيا”.

لا حول ولا قوة الا بالله

عبود العمري توفى بحادث سير بجنوب افريقيا 💔

الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته

الله يصبر اهله

انا لله و انا اليه راجعون pic.twitter.com/2IyYsRqjR0 — اليـَمـان (@yamanalzubidi) March 6, 2021

وفي بيانها قالت وزارة الخارجية الأردنية إنها تتابع حادث السير المؤسف الذي تعرض له خمسة مواطنين أردنيين في جنوب أفريقيا (كيب تاون) وأسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الآخرين.

تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادث السير المؤسف الذي تعرض له خمسة مواطنين أردنيين في جنوب أفريقيا (كيب تاون) وأسفر عن وفاة احدهم وإصابة الآخرين.

وأعرب @DAAlfayez عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفي والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. pic.twitter.com/B5z045VIkP — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) March 6, 2021

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله علي الفايز إنه تم التواصل مع جميع ذوي المواطنين وإبلاغهم بالحادث المؤسف وسيتم نقل جثمان المتوفى إلى المملكة بناءً على طلب ذويه، كما تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى حيث يخضعون للعلاج حاليًا ووضعهم الصحي مستقر.

ومع تصدر اسمه غوغل، تداول ناشطون فيديو سابق لعبود يتحدث فيه عن الموت قائلًا “ما حدا بيموت قبل ما ينتهي أجله أو قبل ما تخلص وظيفته في الحياة بالدنيا هون”.

وأشار العمري إلى آية قرآنية كان يواظب على ترديدها 20 مرة في اليوم وهي الآية رقم 107 من سورة يونس حيث قوله تعالى “وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم”.

وقال إن هذه الآية غيرت حياته بالكامل وجعلته يؤمن بأن كل شيء بيد الله “لكن علينا الأخذ بالأسباب”.

مليون متابع عند عبود! مليون متابع قعد طول عمره يجمع فيهم عشان يكون سبب هدايتهم بلحظة وتغيير حسابات وافكار كثير ناس بلحظة..💔#عبود_العمري pic.twitter.com/LNZi7GsSJ5 — Khalel Alswaity (@khalelalswaity) March 6, 2021

عبود العمري ، ايمن و خالد عبلي، عدنان النواجي، محمد ابو شقرة، طلعوا برحلة على جنوب افريقيا ، تابعنا ستورياتهم، ضحكنا على كل لحظاتهم هناك هم طالعين بسيارة على مكان جديد برحلتهم ، حادث بثانية وحدة اخد منهم واحد ، اخد منهم عبود العمري راحوا خمسة رح يرجعوا اربعة 💔 #عبود_العمري pic.twitter.com/VZPWr27DYl — sara almzayen (@SaraAlmzayen) March 6, 2021

خبر الموت مخيف جداً بقدر ما هو مُحزن ، إنسـان طبيعي مسافر بلد اخر ، كان بعيش يومه ومبسوط فيه وبصور ستوريز ومبسووط ..

فجأة بوصل خبر وفاته وبكون الخبر فاجع جداً وصعب انك تصدقه وبتتمنى انه يكون مقلب .. الى جنات الخلد يا عبود ، رحمة الله عليك ..#عبود_العمري pic.twitter.com/mVVPanNFXt — Sleman Abualhayja’a (@sleman_abulhaij) March 6, 2021

محد كان متوقع انه يوم من الأيام واحد من ذي الشلة الجميلة يختفي حرفيا محد قد فكر انه ممكن يجي يوم من الأيام يتوفى واحد فيهم او يفترق عنهم

خبر وفاة عبود كان صادم و محزن للجميع

الله يرحمك يا عبود و يغفر لك ☹️💔#عبود_العمري pic.twitter.com/HXVFjoOmwK — 🕷️‏﮼نور‏﮼بنت﮼مأمون 𓂆 (@noor__maamon) March 7, 2021

دعاء لـ #عبود_العمري رحمه الله💔

اللهم إن موت الشباب قد كُثر، اللّٰهم إن كنا القادمين فاهدنا وأحسن خاتمتنا وردنا إليك رداً جميلاً

سمعت خبر وفاته من ساعة ولساتني مش مصدّق والله💔 pic.twitter.com/1koZjhXH1Y — زيـد الشنطي 🎤 (@zaid_shanti) March 6, 2021

أتمنى الخوف الي دب بقلبي والندم على كل معصية والندم على اني ما بصلي والقلق الي صابني بعد خبر وفاة الشاب العمري يكونو شفاعة لروحك ورحمة لالك

لانه وفاتك خلتني اراجع حساباتي وذكرتني بالحساب وذكرتني اني اضعف من ما اتخيل ربي يرحمك ويغفرلك #عبود_العمري — ابراهيم حياصات (@IbrahemHyasat) March 6, 2021