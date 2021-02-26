البث الحي
الأخبار|السودان

تشمل الأمم المتحدة وأوربا وأمريكا.. السودان يقترح توسيع وساطة مفاوضات سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
26/2/2021

قدم السودان مقترحاً لتوسيع مبادرة الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي- لتشمل إلى جانب الاتحاد الأفريقي- الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزير الري السوداني ياسر عباس إن سد النهضة يمكن أن يكون وسيلة للتعاون الاقليمي والتنمية الاقتصادية بما يفيد إثيوبيا والإقليم دون أن يسبب ضرراً للآخرين.

وجدد الوزير السوداني تأكيد بلاده على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة الاثيوبي قبل حلول يوليو المقبل، الموعد الذي حددته إثيوبيا للملء الثاني للسد.

وقال إن القرارات الأحادية- في إشارة إلى قرار إثيوبيا بملء السد دون انتظار التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان- تهدد حياة الملايين ما يؤدى إلى فقدان الثقة بين الشعوب وتهدد التعاون الإقليمي.

كان السودان عقد اجتماعاً طارئاً للوقوف على تداعيات إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، بشكل أحادي حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق قانوني ملزم كما تطالب مصر والسودان.

آثار سلبية لملء السد

وقالت وزارة الري السودانية أن نسبة المياه المتوقعة خلال الملء الثاني لسد النهضة، تقدر بنحو 13.5 مليار متر مكعب ما يوازي 3 أضعاف الملء الأول العام الماضي.

وكان الملء الأول قد قدر بنحو 4.5 مليار متر مكعب العام الماضي، تاركاً أثراً سلباً على بعض محطات المياه بالخرطوم بحسب الوزارة السودانية.

وأطلقت الخرطوم حملة دبلوماسية شملت دول مصر والسعودية وقطر والكونغو وجيبوتي وجنوب أفريقيا وتشاد وأفريقيا الوسطى والكونغو، لتوضيح موقفها بشأن مفاوضات السد الإثيوبي التي تواجه جمودا.

وفي يناير الماضي أعلن السودان، بحث خيارات بديلة بسبب تعثر المفاوضات التي تجرى مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي منذ أشهر.

مفاوضات متعثرة

وتخوض الدول الثلاث منذ سنوات في مفاوضات متعثرة حول السد، إذ تصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما يصر البلدان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

وكانت إثيوبيا أعلنت الأربعاء أنها ماضية في بناء سد النهضة وتعبئته الثانية، موضحة أن هذه الخطوة لا علاقة لها بالمفاوضات الجارية حاليا، في وقت أيدت فيه مصر مقترحا سودانيا بتشكيل رباعية دولية للتوسط في المفاوضات.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

ما هي السيناريوهات المصرية المتوقعة للتعامل مع سد النهضة؟

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، إصرار بلاده على التوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة، مشيرا إلى أنه من الأفضل عدم التكهن بشيء سلبي فيما يخص الملء الثاني للسد، وهنالك سيناريوهات كثيرة للرد.

المزيد من الأخبار

حملة تطوعية ببحر غزة للبحث عن مصريين مفقودين

غواصون وصيادون من قطاع غزة يستعدون للبحث عن رفات بحارة مصريين فقدوا على شاطىء بورسعيد (مواقع التواصل)

شاهد: دبلوماسيون روس يعودون إلى بلادهم على عربة يدوية ذاتية الدفع

(الجزيرة)

بعد 3 عقود عائلة روكفلر تستعيد سجادة من الأمم المتحدة.. ما القصة؟

سجادة لوحة الفنان الإسباني بابلو بيكاسو "غيرنيكا" في مقر الأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)

مصر.. وفاة المفكر والفقيه القانوني طارق البشري

المستشار طارق البشري
الأكثر قراءة

تسريب جديد.. عبد الله الشريف يحصل على سيناريو فيلم السرب (فيديو)

الطباخ التركي بوراك يفشل في قلب طنجرة لكنه ينجح بحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

لحظة سقوط الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير (مواقع التواصل)

“ثورة طلاب الجامعات يوم 27”.. حشد إلكتروني لانتفاضة جديدة في مصر

دعوة إلى ثورة بالجامعات المصرية بعد قرار استئناف الدراسة في ظل تفشي كورونا (مواقع التواصل)

ضريبة تسجيل العقارات تفجر غضب المصريين.. أحمد موسى يتهم الإخوان وبيان رسمي يكذّبه (فيديو)

تشير الإحصاءات إلى أن 75% من العقارات غير مسجلة (غيتي)