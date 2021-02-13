أفغانستان.. حريق هائل بسبب انفجار شاحنة غاز قرب الحدود الإيرانية (فيديو)

أصيب عشرة أشخاص على الأقل اليوم السبت في انفجار شاحنة لنقل الغاز عند موقع للجمارك في أفغانستان، بينما حاول عشرات السكان المحليين السيطرة على حريق هائل في المكان القريب من الحدود الإيرانية.

وقال مسؤولون محليون إن الحريق الذي اندلع في بلدة إسلام قلعة الحدودية امتد إلى العشرات من شاحنات الوقود القريبة.

وأوضح حاكم إقليم هيرات في غرب أفغانستان أن الولاية تفتقر للتسهيلات اللازمة لإطفاء الحريق الذي اشتعل في شاحنات الوقود، لذا طلبوا المساعدة من إيران.

وقالت وكالة أنباء الإيرانية (إرنا) إن انفجارًا كبيرًا وقع في مصلحة جمارك “إسلام قلعة” بجوار منفذ دوغارون الحدودي، شرقي محافظة خراسان الإيرانية، مما تسبب في حريق ضخم.

وذكرت أن الانفجار أدى إلى إخلاء الحدود المشتركة من الشاحنات والسيارات، وإلى إغلاق الحدود.

ولم يتضح حتى الآن سبب انفجار شاحنة الغاز، في حين قال المتحدث باسم إدارة الصحة الأفغانية إن أكثر من عشرة مصابين نُقلوا إلى المستشفى وإن عدد الضحايا قد يزيد.