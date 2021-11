السودان.. الإفراج عن وزراء بحكومة حمدوك والكشف عن ملامح تسوية سياسة مرتقبة

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان إن محادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، يشمل إعادة رئيس الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك إلى منصبه.

ونقلت رويترز عن المبعوث الأممي للسودان (فولكر بيرتس) تشديده على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال “أيام لا أسابيع” قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما.

وتنسق الأمم المتحدة الجهود لإيجاد مخرج للسودان من أزمته، عقب إجراءات قام بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بحل مؤسسات الحكومة ووضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية، في 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وكشف المبعوث بيرتس علنًا لأول مرة عن “الخطوط العريضة” لاتفاق محتمل قال إنها تشمل عودة حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ وإجراء تعديلات على بعض المؤسسات الانتقالية وتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط.

وشدد الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان، على أن الوقت عامل حاسم في إحراز أي تقدم.

وقال في مقابلة مع رويترز “كلما طال الانتظار ستزداد صعوبة تنفيذ مثل هذا الاتفاق والحصول على الدعم اللازم من الشارع والقوى السياسية”.

I spoke with Commander of the Sudanese Armed Forces General Burhan today to urge the immediate release of all those detained since October 25 and a return to a civilian-led government, in accord with the 2019 Constitutional Declaration.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 5, 2021