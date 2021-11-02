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الأخبار|سوريا

والدها معتقل سابق.. طفلة سورية تفوز بالمركز الأول لبطولة الشطرنج في فرنسا (فيديو)

السورية لين ياغي فازت بالمركز الأول ببطولة فرنسا للشطرنج في فئة الشباب دون 14 عاما (مواقع التواصل)
2/11/2021-|آخر تحديث: 2/11/202104:01 PM (مكة المكرمة)

استطاعت الطفلة السورية (لين ياغي) الفوز بالمرتبة الأولى ضمن فئتها العمرية (تحت 14 عامًا) ببطولة الشطرنج على مستوى فرنسا والتي أقيمت يوم الأحد الماضي.

لجأت لين إلى فرنسا عام 2019 بعد أن خرج والدها أحمد ياغي من سجون بشار الأسد، لتعود لممارسة لعبتها المفضلة والتفوق فيها.

وكانت لين قد فازت بالفعل ببطولة الشطرنج الوطنية للشباب في سوريا 5 مرات رغم عدم تجاوزها الاثني عشر عامًا.

وعن موهبة لين يقول مدربها “أدركنا منذ مبارياتها الأولى أن لين في مستوى أفضل اللاعبين في النادي. إنها تفكر مليًا كما أنها مقاتلة شغوفة. وهذه هي الصفات التي تسمح لك بالتقدم بشكل سريع”.

وتعتبر لين الشطرنج كل شيء بالنسبة لها وتقول عنه “إنه كل حياتي، وتأمل في إحراز البطولات العالمية فيه.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية

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