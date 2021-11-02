والدها معتقل سابق.. طفلة سورية تفوز بالمركز الأول لبطولة الشطرنج في فرنسا (فيديو)

استطاعت الطفلة السورية (لين ياغي) الفوز بالمرتبة الأولى ضمن فئتها العمرية (تحت 14 عامًا) ببطولة الشطرنج على مستوى فرنسا والتي أقيمت يوم الأحد الماضي.

لجأت لين إلى فرنسا عام 2019 بعد أن خرج والدها أحمد ياغي من سجون بشار الأسد، لتعود لممارسة لعبتها المفضلة والتفوق فيها.

الطفلة السورية "لين ياغي" لجأت إلى فرنسا مع والدها بعد أن خرج من سجون الأسد

والبارحة فازت بالمرتبة الأولى ضمن فئتها العمرية ببطولة الشطرنج على مستوى فرنسا

ألف مبروك يا لين pic.twitter.com/NYRW4y05E4 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) November 1, 2021

وكانت لين قد فازت بالفعل ببطولة الشطرنج الوطنية للشباب في سوريا 5 مرات رغم عدم تجاوزها الاثني عشر عامًا.

وعن موهبة لين يقول مدربها “أدركنا منذ مبارياتها الأولى أن لين في مستوى أفضل اللاعبين في النادي. إنها تفكر مليًا كما أنها مقاتلة شغوفة. وهذه هي الصفات التي تسمح لك بالتقدم بشكل سريع”.

وتعتبر لين الشطرنج كل شيء بالنسبة لها وتقول عنه “إنه كل حياتي، وتأمل في إحراز البطولات العالمية فيه.