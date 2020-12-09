رجل أعمال سعودي رئيسا لـ "جهينة" المصرية بعد اعتقال صفوان ثابت

أفادت شركة جهينة للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، أنه جرت إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتعيين السعودي محمد بن عبد الله الدغيم رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة.

وأضافت الشركة في بيان موجه إلى البورصة المصرية أمس الثلاثاء أن الشيخ محمد الدغيم يشغل عضوية مجلس الإدارة منذ عام 1983 ممثلًا عن شركة فرعون للاستثمار المحدودة التي تستحوذ على 50.07% من أسهم جهينة.

كما يشغل الدغيم عضوية مجلس الأعمال المصري السعودي وكذلك عضوية الغرفة التجارية بمحافظة الدوادمي بالمملكة العربية السعودية.

وشغل محمد الدغيم في فترات سابقة أيضا العديد من المناصب الإدارية والإشرافية في وزارات النقل والمالية السعودية، وفقًا للبيان.

وأرسلت جهينة إفصاحًا آخر للبورصة يتضمن إدخال تعديلات على تشكيل مجلس الإدارة، وفقًا للمستجدات المُشار إليها.

وتأتي قرارات مجلس إدارة جهينة بعد اعتقال السلطات المصرية لرجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس الإدارة السابق الأربعاء الماضي على ذمة التحقيقات بتهمة "تمويل جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون".

وأبقى المجلس على سيف الدين صفوان نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة وعضوا منتدبا تنفيذيا.

وأغلق سهم جهينة في بورصة مصر أمس عند 6.02 جنيه بانخفاض 1.3 في المئة.

وكانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية أصدرت قرارا في أغسطس آب 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس جهينة بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين.

وتأسست "جهينة" للصناعات الغذائية عام 1983، على يد المهندس المصري صفوان ثابت لتصبح في وقت قصير إحدى أبرز شركات قطاع الأعمال، وهي شركة مصرية متخصصة في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر.