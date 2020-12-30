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مصر: الإعدام لمتهمين أدينا بقتل "فتاة المعادي" سحلا

مريم محمد المعروفة إعلاميا "فتاة المعادي" (مواقع التواصل)
مريم محمد المعروفة إعلاميا "فتاة المعادي" (مواقع التواصل)
30/12/2020

أصدرت محكمة مصرية، الأربعاء، حكما أوليًّا بإعدام شخصين أدينا بقتل فتاة سحلا جنوب القاهرة، في جريمة أثارت الرأي العام بالبلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة الأهرام (مملوكة للدولة)، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام متهميْن اثنين وبراءة المتهم الثالث في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة المعادي".

ويعد الحكم أوليًّا وقابلًا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يومًا، وفق القانون المصري.

وكانت الفتاة مريم محمد (24 عامًا) قد تعرضت للسرقة بالإكراه في محيط منزلها إثر عودتها من عملها، ووفق بيان للنيابة المصرية العامة، أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الواقعة "كانت بقصد السرقة وليس التحرش".

وقال والد فتاة المعادي بعد الحكم "الحمد لله! لا شيء سيعوضني عن ابنتي، وأشعر براحة بعد سماع هذا الحكم".

وقررت النيابة، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حبس 3 متهمين بقتل الفتاة عشرينية، على ذمة التحقيقات إثر اتهامهم بـالقتل المقترن بالسرقة بالإكراه.

 

وقالت في بيان، آنذاك، إن شاهدًا أبلغ الشرطة برؤيته حافلة نقل ركاب يستقلها اثنان، انتزع مُرافق سائقِها حقيبة المجني عليها منها وتشبث بها خلال تحرك السيارة في أحد شوارع ضاحية المعادي بالقاهرة.

 

وتابعت أن المجني عليها اختل توازنها وارتطم رأسها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، ومكثت قرابة نصف ساعة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف، ثم فارقت الحياة.

وأثارت الواقعة انتقادات محلية واسعة، إذ طالب إعلاميون وسياسيون، آنذاك، بتأمين الشوارع والمساحات العامة لحماية النساء من الانتهاكات المختلفة.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية + مواقع التواصل

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