تحية واعتذار من مدرب اليابان للجمهور تخطف الأنظار واللاعبون يتركون رسالة شكر لقطر (فيديو)

رغم خروج المنتخب الياباني من مونديال قطر بعد خسارته بركلات الترجيح أمام كرواتيا في دور الـ16، أمس الاثنين، فإنه ما زال يتفرّد بسلوك جعل منه “كوكبًا” في نظر شعوب وجماهير العالم.

فقد ترك منتخب الساموراي غرفة تبديل الملابس بعد المباراة في أبهى حلة مع رسالة شكر لقطر على جودة التنظيم وحفاوة الاستقبال، جاء فيها “شكرا لك على البيئة الرائعة. نحن نقدّر”.

وكان اللاعبون قد كرروا سلوكًا مشابهًا بعد فوزهم على ألمانيا في دور المجموعات، حيث نظفوا غرفة تغيير الملابس ورتّبوها، ووضعوا بعض الأشكال المصنوعة من “أوريغامي” وهو فن طي الورق الياباني تعبيرًا عن شكرهم للدولة المضيفة.

ولم تظهر سلوكيات اليابانيين المميزة خارج الملعب فقط، بل إن المدير الفني للمنتخب هاجيمي مورياسو انحنى داخل الملعب، اعتذارًا وتحية لجماهير اليابان الذين لم تمنعهم الهزيمة كذلك من المساعدة على تنظيف الملعب قبل المغادرة، وهي عادتهم عقب كل مباراة.

ويقوم المشجعون اليابانيون بجمع القمامة من المدرجات بعد المباريات مؤكدين على الدوام أن ذلك يأتي من ثقافتهم وسلوكياتهم المعتادة، مما جعلهم قدوة مثالية لبقية الجماهير.

وعلّق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على المشاهد قائلًا “قد تكون رحلتهم في البطولة قد انتهت، لكن لاعبي منتخب الساموراي الياباني والموظفين والمشجعين تركوا بصماتهم بالتأكيد للمرة الأخيرة في مونديال قطر 2022”.

To the @jfa_samuraiblue fans who – win or lose – helped clean stadiums after matches: thank you! 🙌#SaveThePlanet | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/81ZyAkFu0F

— FIFA.com (@FIFAcom) December 6, 2022