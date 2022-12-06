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تحية واعتذار من مدرب اليابان للجمهور تخطف الأنظار واللاعبون يتركون رسالة شكر لقطر (فيديو)

صحيح أن رحلتهم في مونديال قطر قد انتهت لكن اليابانيين لم ينسوا أن يذكروا العالم بنبل أخلاقهم (فيفا)
6/12/2022-|آخر تحديث: 6/12/202202:25 PM (مكة المكرمة)

رغم خروج المنتخب الياباني من مونديال قطر بعد خسارته بركلات الترجيح أمام كرواتيا في دور الـ16، أمس الاثنين، فإنه ما زال يتفرّد بسلوك جعل منه “كوكبًا” في نظر شعوب وجماهير العالم.

فقد ترك منتخب الساموراي غرفة تبديل الملابس بعد المباراة في أبهى حلة مع رسالة شكر لقطر على جودة التنظيم وحفاوة الاستقبال، جاء فيها “شكرا لك على البيئة الرائعة. نحن نقدّر”.

وكان اللاعبون قد كرروا سلوكًا مشابهًا بعد فوزهم على ألمانيا في دور المجموعات، حيث نظفوا غرفة تغيير الملابس ورتّبوها، ووضعوا بعض الأشكال المصنوعة من “أوريغامي” وهو فن طي الورق الياباني تعبيرًا عن شكرهم للدولة المضيفة.

ولم تظهر سلوكيات اليابانيين المميزة خارج الملعب فقط، بل إن المدير الفني للمنتخب هاجيمي مورياسو انحنى داخل الملعب، اعتذارًا وتحية لجماهير اليابان الذين لم تمنعهم الهزيمة كذلك من المساعدة على تنظيف الملعب قبل المغادرة، وهي عادتهم عقب كل مباراة.

ويقوم المشجعون اليابانيون بجمع القمامة من المدرجات بعد المباريات مؤكدين على الدوام أن ذلك يأتي من ثقافتهم وسلوكياتهم المعتادة، مما جعلهم قدوة مثالية لبقية الجماهير.

وعلّق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على المشاهد قائلًا “قد تكون رحلتهم في البطولة قد انتهت، لكن لاعبي منتخب الساموراي الياباني والموظفين والمشجعين تركوا بصماتهم بالتأكيد للمرة الأخيرة في مونديال قطر 2022”.

وسادت الدموع في المربع الأخضر والمدرجات بعد الصافرة الأخيرة التي أعلنت تأهل كرواتيا إلى دور الثمانية، وبكى مدرب الفريق واللاعبون ليحرّكوا مشاعر المدرجات، وحاول بعضهم مواساة المشجعين.

وأعرب عشاق كرة القدم في اليابان عن أسفهم لخسارة منتخبهم 3-1 بركلات الترجيح أمام كرواتيا في كأس العالم في قطر ليتبخّر حلمهم في التقدم إلى دور الثمانية، لكنهم في الوقت ذاته كانوا سعداء بأداء الفريق.

وقبلها احتفل اليابانيون بجنون بتقدم فريقهم عبر دايزين مايدا في الدقيقة 43، ثم عادل إيفان بريشيتش النتيجة بضربة رأس بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن التعادل استمر بين الفريقين في بقية المواجهة المرهقة التي استمرت 120 دقيقة.

وأنقذ دومينيك ليفاكوفيتش حارس كرواتيا ثلاث محاولات من علامة الجزاء ليقود بلاده للفوز على اليابان والتأهل إلى دور الثمانية في كأس العالم للمرة الثالثة، ليضرب موعدا للمنتخب الكرواتي مع البرازيل.

وكانت اليابان قد حولت تأخرها بشكل مذهل إلى انتصار على إسبانيا بطلة 2010 بنتيجة 2-1، لتبلغ مرحلة خروج المغلوب للمرة الرابعة، بعد أن استهلت البطولة بانتصار مفاجئ على ألمانيا قبل الخسارة أمام كوستاريكا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل