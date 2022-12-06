تحية واعتذار من مدرب اليابان للجمهور تخطف الأنظار واللاعبون يتركون رسالة شكر لقطر (فيديو)
رغم خروج المنتخب الياباني من مونديال قطر بعد خسارته بركلات الترجيح أمام كرواتيا في دور الـ16، أمس الاثنين، فإنه ما زال يتفرّد بسلوك جعل منه “كوكبًا” في نظر شعوب وجماهير العالم.
فقد ترك منتخب الساموراي غرفة تبديل الملابس بعد المباراة في أبهى حلة مع رسالة شكر لقطر على جودة التنظيم وحفاوة الاستقبال، جاء فيها “شكرا لك على البيئة الرائعة. نحن نقدّر”.
صحيح أن رحلتهم في كأس العالم FIFA قطر 2022 قد انتهت 🇯🇵
لكنهم لم ينسوا أن يذكروا العالم بنبل أخلاقهم واحترامهم للمرة الأخيرة 🤍❤️#كأس_العالم_FIFA pic.twitter.com/Zugw39aC2I
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 6, 2022
وكان اللاعبون قد كرروا سلوكًا مشابهًا بعد فوزهم على ألمانيا في دور المجموعات، حيث نظفوا غرفة تغيير الملابس ورتّبوها، ووضعوا بعض الأشكال المصنوعة من “أوريغامي” وهو فن طي الورق الياباني تعبيرًا عن شكرهم للدولة المضيفة.
ولم تظهر سلوكيات اليابانيين المميزة خارج الملعب فقط، بل إن المدير الفني للمنتخب هاجيمي مورياسو انحنى داخل الملعب، اعتذارًا وتحية لجماهير اليابان الذين لم تمنعهم الهزيمة كذلك من المساعدة على تنظيف الملعب قبل المغادرة، وهي عادتهم عقب كل مباراة.
🇯🇵🤍 pic.twitter.com/ttS42fZw69
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 5, 2022
ويقوم المشجعون اليابانيون بجمع القمامة من المدرجات بعد المباريات مؤكدين على الدوام أن ذلك يأتي من ثقافتهم وسلوكياتهم المعتادة، مما جعلهم قدوة مثالية لبقية الجماهير.
وعلّق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على المشاهد قائلًا “قد تكون رحلتهم في البطولة قد انتهت، لكن لاعبي منتخب الساموراي الياباني والموظفين والمشجعين تركوا بصماتهم بالتأكيد للمرة الأخيرة في مونديال قطر 2022”.
To the @jfa_samuraiblue fans who – win or lose – helped clean stadiums after matches: thank you! 🙌#SaveThePlanet | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/81ZyAkFu0F
— FIFA.com (@FIFAcom) December 6, 2022
وسادت الدموع في المربع الأخضر والمدرجات بعد الصافرة الأخيرة التي أعلنت تأهل كرواتيا إلى دور الثمانية، وبكى مدرب الفريق واللاعبون ليحرّكوا مشاعر المدرجات، وحاول بعضهم مواساة المشجعين.
شاهد.. إيجي كاواشيما حارس مرمى #اليابان يبكي تأثراً ببكاء أحد الجماهير بعد الخروج من #كاس_العالم #قطر2022#كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022@jfa_samuraiblue @HNS_CFF#サッカー日本代表 #Vatreni pic.twitter.com/2bjukC49gY
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
وأعرب عشاق كرة القدم في اليابان عن أسفهم لخسارة منتخبهم 3-1 بركلات الترجيح أمام كرواتيا في كأس العالم في قطر ليتبخّر حلمهم في التقدم إلى دور الثمانية، لكنهم في الوقت ذاته كانوا سعداء بأداء الفريق.
رغم بلوغه ثمن نهائي كأس العالم بعد الإطاحة بألمانيا وأسبانيا، وخروجه أمام كرواتيا بركلات الترجيح، فإن المدرب هاجيمي موريياسو ، لم يتردد في الانحناء أمام جمهور بلده والاعتذار منه على الإقصاء
اليابان خرج من البطولة لكن المونديال خسر اليابان الذي يلقن العالم دروسا في الرقي والأخلاق pic.twitter.com/QiRLlzS9f6
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) December 5, 2022
وقبلها احتفل اليابانيون بجنون بتقدم فريقهم عبر دايزين مايدا في الدقيقة 43، ثم عادل إيفان بريشيتش النتيجة بضربة رأس بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن التعادل استمر بين الفريقين في بقية المواجهة المرهقة التي استمرت 120 دقيقة.
أعضاء منتخب #اليابان يحيون ويعبرون عن امتنانهم لل جماهير التي ساندتهم وشجعتهم في حتى الرمق الأخير 🇯🇵🙇🏻♂️ pic.twitter.com/G0LtpNXQUW
— اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) December 6, 2022
وأنقذ دومينيك ليفاكوفيتش حارس كرواتيا ثلاث محاولات من علامة الجزاء ليقود بلاده للفوز على اليابان والتأهل إلى دور الثمانية في كأس العالم للمرة الثالثة، ليضرب موعدا للمنتخب الكرواتي مع البرازيل.
الرسالة الأخيرة من لاعبي المنتخب #الياباني شكرًا #قطر على حسن الاستضافة 🇯🇵👋 وعذرًا على عدم قدرة أعضاء الفريق على إيصال مشاعرهم بلغة عربية صحيحة🙇♂️ المقصود هو "شكرًا لكم على الأجواء الرائعة، نحن ممتنون لكم"🇯🇵🤝🇶🇦 pic.twitter.com/hQdBuW6mxf
— اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) December 6, 2022
وكانت اليابان قد حولت تأخرها بشكل مذهل إلى انتصار على إسبانيا بطلة 2010 بنتيجة 2-1، لتبلغ مرحلة خروج المغلوب للمرة الرابعة، بعد أن استهلت البطولة بانتصار مفاجئ على ألمانيا قبل الخسارة أمام كوستاريكا.
— اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) December 6, 2022
أشاد مدرب المنتخب #الياباني لكرة القدم بما حققه لاعبوه في مسيرتهم بكأس العالم هذا العام،وقال مورياسو هاجيمي إن رجاله فتحوا فصلا جديدا في كرة القدم #اليابانية رغم فشلهم في التقدم إلى ما بعد دور الستة عشر.وقال مورياسو إنه متأكد من أن مستقبلا جديدا ينتظر #اليابان. pic.twitter.com/PltX8cWi96
— اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) December 6, 2022
طفل ياباني يرفض مغادرة مدرجات استاد الجنوب قبل تنظيفها #كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/hnN8h6cCsz
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
رغم مرارة الوداع
جماهير #اليابان 🇯🇵 لم تغادر استاد الجنوب 🏟️ قبل تنظيفه#مرسال_قطر | #اليابان_كرواتيا #كأس_العالم_قطر_2022 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/Yue4D4PUFv
— مرسال قطر (@Marsalqatar) December 5, 2022