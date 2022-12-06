تحية واعتذار من مدرب اليابان للجمهور تخطف الأنظار واللاعبون يتركون رسالة شكر لقطر (فيديو)

رغم خروج المنتخب الياباني من مونديال قطر بعد خسارته بركلات الترجيح أمام كرواتيا في دور الـ16، أمس الاثنين، فإنه ما زال يتفرّد بسلوك جعل منه “كوكبًا” في نظر شعوب وجماهير العالم.

فقد ترك منتخب الساموراي غرفة تبديل الملابس بعد المباراة في أبهى حلة مع رسالة شكر لقطر على جودة التنظيم وحفاوة الاستقبال، جاء فيها “شكرا لك على البيئة الرائعة. نحن نقدّر”.

صحيح أن رحلتهم في كأس العالم FIFA قطر 2022 قد انتهت 🇯🇵 لكنهم لم ينسوا أن يذكروا العالم بنبل أخلاقهم واحترامهم للمرة الأخيرة 🤍❤️#كأس_العالم_FIFA pic.twitter.com/Zugw39aC2I — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 6, 2022

وكان اللاعبون قد كرروا سلوكًا مشابهًا بعد فوزهم على ألمانيا في دور المجموعات، حيث نظفوا غرفة تغيير الملابس ورتّبوها، ووضعوا بعض الأشكال المصنوعة من “أوريغامي” وهو فن طي الورق الياباني تعبيرًا عن شكرهم للدولة المضيفة.

ولم تظهر سلوكيات اليابانيين المميزة خارج الملعب فقط، بل إن المدير الفني للمنتخب هاجيمي مورياسو انحنى داخل الملعب، اعتذارًا وتحية لجماهير اليابان الذين لم تمنعهم الهزيمة كذلك من المساعدة على تنظيف الملعب قبل المغادرة، وهي عادتهم عقب كل مباراة.

ويقوم المشجعون اليابانيون بجمع القمامة من المدرجات بعد المباريات مؤكدين على الدوام أن ذلك يأتي من ثقافتهم وسلوكياتهم المعتادة، مما جعلهم قدوة مثالية لبقية الجماهير.

وعلّق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على المشاهد قائلًا “قد تكون رحلتهم في البطولة قد انتهت، لكن لاعبي منتخب الساموراي الياباني والموظفين والمشجعين تركوا بصماتهم بالتأكيد للمرة الأخيرة في مونديال قطر 2022”.

وسادت الدموع في المربع الأخضر والمدرجات بعد الصافرة الأخيرة التي أعلنت تأهل كرواتيا إلى دور الثمانية، وبكى مدرب الفريق واللاعبون ليحرّكوا مشاعر المدرجات، وحاول بعضهم مواساة المشجعين.

وأعرب عشاق كرة القدم في اليابان عن أسفهم لخسارة منتخبهم 3-1 بركلات الترجيح أمام كرواتيا في كأس العالم في قطر ليتبخّر حلمهم في التقدم إلى دور الثمانية، لكنهم في الوقت ذاته كانوا سعداء بأداء الفريق.

رغم بلوغه ثمن نهائي كأس العالم بعد الإطاحة بألمانيا وأسبانيا، وخروجه أمام كرواتيا بركلات الترجيح، فإن المدرب هاجيمي موريياسو ، لم يتردد في الانحناء أمام جمهور بلده والاعتذار منه على الإقصاء

اليابان خرج من البطولة لكن المونديال خسر اليابان الذي يلقن العالم دروسا في الرقي والأخلاق pic.twitter.com/QiRLlzS9f6 — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) December 5, 2022

وقبلها احتفل اليابانيون بجنون بتقدم فريقهم عبر دايزين مايدا في الدقيقة 43، ثم عادل إيفان بريشيتش النتيجة بضربة رأس بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن التعادل استمر بين الفريقين في بقية المواجهة المرهقة التي استمرت 120 دقيقة.

أعضاء منتخب #اليابان يحيون ويعبرون عن امتنانهم لل جماهير التي ساندتهم وشجعتهم في حتى الرمق الأخير 🇯🇵🙇🏻‍♂️ pic.twitter.com/G0LtpNXQUW — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) December 6, 2022

وأنقذ دومينيك ليفاكوفيتش حارس كرواتيا ثلاث محاولات من علامة الجزاء ليقود بلاده للفوز على اليابان والتأهل إلى دور الثمانية في كأس العالم للمرة الثالثة، ليضرب موعدا للمنتخب الكرواتي مع البرازيل.

الرسالة الأخيرة من لاعبي المنتخب #الياباني شكرًا #قطر على حسن الاستضافة 🇯🇵👋 وعذرًا على عدم قدرة أعضاء الفريق على إيصال مشاعرهم بلغة عربية صحيحة🙇‍♂️ المقصود هو "شكرًا لكم على الأجواء الرائعة، نحن ممتنون لكم"🇯🇵🤝🇶🇦 pic.twitter.com/hQdBuW6mxf — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) December 6, 2022

وكانت اليابان قد حولت تأخرها بشكل مذهل إلى انتصار على إسبانيا بطلة 2010 بنتيجة 2-1، لتبلغ مرحلة خروج المغلوب للمرة الرابعة، بعد أن استهلت البطولة بانتصار مفاجئ على ألمانيا قبل الخسارة أمام كوستاريكا.