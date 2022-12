رئيس وزراء بريطانيا يهنئ قطر بتنظيمها نسخة “مذهلة” من كأس العالم

وجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تهنئة إلى قطر بتنظيمها نسخة “مذهلة” من نهائيات كأس العالم.

وكتب سوناك على تويتر، أن دور المجموعات كان من “أعظم” الأدوار في تاريخ البطولة.

وحث سوناك المنتخب الإنجليزي على مواصلة الفوز والاستمرار في البطولة.

ونشر سوناك التغريدة قبيل مباراة منتخب إنجلترا أمام منتخب السنغال في دور الـ16 للبطولة.

Hats off to Qatar for hosting an incredible World Cup so far.

The group stages will be remembered as one of the all-time greats.

Come on @England keep the dream alive 🦁🦁🦁#FIFAWorldCup #ENGSEN

— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 4, 2022