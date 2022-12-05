رئيس وزراء بريطانيا يهنئ قطر بتنظيمها نسخة “مذهلة” من كأس العالم

وجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تهنئة إلى قطر بتنظيمها نسخة “مذهلة” من نهائيات كأس العالم.

وكتب سوناك على تويتر، أن دور المجموعات كان من “أعظم” الأدوار في تاريخ البطولة.

"حافظوا على الحلم".. رئيس وزراء #بريطانيا يحفز منتخب بلاده قبل لحظات من مباراة #انجلترا_السنغال عبر تويتر.. ويعلق على تنظيم #قطر لـ #كأس_العالم pic.twitter.com/j8Z6SkLZk0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 4, 2022

وحث سوناك المنتخب الإنجليزي على مواصلة الفوز والاستمرار في البطولة.

ونشر سوناك التغريدة قبيل مباراة منتخب إنجلترا أمام منتخب السنغال في دور الـ16 للبطولة.

Hats off to Qatar for hosting an incredible World Cup so far. The group stages will be remembered as one of the all-time greats. Come on @England keep the dream alive 🦁🦁🦁#FIFAWorldCup #ENGSEN pic.twitter.com/YyLv9Y2VjZ — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 4, 2022

وانتهت المباراة بفوز منتخب إنجلترا 3-صفر، ليصعد إلى الدور ربع النهائي وسيواجه منتخب فرنسا، حامل اللقب، الذي تغلب على المنتخب البولندي 3-1 في مباراة الدور الـ16 للبطولة.

وتأمل الجماهير الإنجليزية أن يكرر المنتخب إنجاز عام 1966 عندما أحرز لقب كأس العالم للمرة الوحيدة في تاريخه.

أما فرنسا فهي حاملة لقب البطولة كما سبق أن فازت بالكأس عام 1998.