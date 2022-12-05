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كأس العالم قطر 2022|بريطانيا

رئيس وزراء بريطانيا يهنئ قطر بتنظيمها نسخة “مذهلة” من كأس العالم

ريشي سوناك
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (رويترز)
5/12/2022-|آخر تحديث: 5/12/202210:21 AM (مكة المكرمة)

وجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تهنئة إلى قطر بتنظيمها نسخة “مذهلة” من نهائيات كأس العالم.

وكتب سوناك على تويتر، أن دور المجموعات كان من “أعظم” الأدوار في تاريخ البطولة.

وحث سوناك المنتخب الإنجليزي على مواصلة الفوز والاستمرار في البطولة.

ونشر سوناك التغريدة قبيل مباراة منتخب إنجلترا أمام منتخب السنغال في دور الـ16 للبطولة.

وانتهت المباراة بفوز منتخب إنجلترا 3-صفر، ليصعد إلى الدور ربع النهائي وسيواجه منتخب فرنسا، حامل اللقب، الذي تغلب على المنتخب البولندي 3-1 في مباراة الدور الـ16 للبطولة.

وتأمل الجماهير الإنجليزية أن يكرر المنتخب إنجاز عام 1966 عندما أحرز لقب كأس العالم للمرة الوحيدة في تاريخه.

أما فرنسا فهي حاملة لقب البطولة كما سبق أن فازت بالكأس عام 1998.

المصدر : الجزيرة مباشر