منتخب البرازيل يتحدى الإصابات أمام كوريا الجنوبية في دور الـ16 بكأس العالم

يسعى منتخب البرازيل لمواصلة حلمه نحو استعادة لقب كأس العالم الغائب عن خزائنه منذ 20 عاما، رغم مطاردة لعنة الإصابات لعدد كبير من نجومه، حينما يواجه منتخب كوريا الجنوبية غدا الاثنين.

وقبل المواجهة المرتقبة في دور الـ16 لمونديال قطر 2022 لكرة القدم على ملعب (974)، تعرّض 5 من نجوم منتخب (السامبا) للإصابة خلال البطولة.

كانت البداية مع أبرز نجومه نيمار، الذي تعرّض لالتواء بكاحل القدم في بداية لقاءات البرازيل بالبطولة أمام منتخب صربيا، مما تسبب في غيابه عن مباراتي الفريق الأخريين بدور المجموعات.

كما يعاني دانييلو وأليكس ساندرو إصابة حرمتهما من اللعب أمام الكاميرون في آخر مباريات البرازيل بدور المجموعات، التي شهدت إصابتين بالغتين في الركبة لكل من جابرييل جيسوس وأليكس تيليس، ليضطرا إلى عدم استكمال اللقاء.

وبينما يسابق نيمار الزمن للحاق بمواجهة كوريا الجنوبية، خاصة بعد مشاركته في تدريبات الفريق مؤخرا، فإن الشكوك مازالت تحوم بشأن إمكانية مشاركة ساندرو ودانييلو في اللقاء، بينما تأكد غياب جيسوس وتيليس عن بقية مباريات البرازيل في المونديال.

وأظهرت الفحوص الطبية التي أجراها جيسوس حاجته إلى الابتعاد عن الملاعب لمدة شهر تقريبا، أما تيليس فقد يخضع لجراحة عاجلة بعد اصطدامه القوي مع أحد لاعبي الكاميرون.

وشارك نيمار في التدريب مساء أمس السبت، وكتب على تويتر “أشعر بأنني في حالة جيدة، علمت بأنني سأفعل هذا الآن”، ليعزز الآمال بشأن إمكانية خوضه اللقاء.

I feel good, I knew that I would now

✋🏽😜🤚🏽 pic.twitter.com/LpJ3BZJaU9

— Neymar Jr (@neymarjr) December 3, 2022