كأس العالم قطر 2022.. ميسي يتنازل عن جائزته لزميله عقب المباراة مع بولندا

أظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي موقفا استثنائيا عقب مباراة منتخب بلاده، الأربعاء، أمام بولندا عندما قام بإهداء جائزة أفضل لاعب لزميله أليكسيس ماك أليستر.

وساهم ميسي بأداء مميز في انتصار المنتخب الأرجنتيني على بولندا في الجولة الختامية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم قطر 2022 بهدفين نظيفين ليتم اختياره أفضل لاعب في المباراة رغم إهداره ركلة جزاء في الدقيقة 39 تصدى لها الحارس تشيزني.

وأكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أن ميسي تنازل عن الجائزة لصالح زميله أليكسيس ماك أليستر الذي فك شيفرة الدفاع البولندي وافتتح باب التسجيل في الدقيقة 46.

وقال سكالوني في تصريحات بعد المباراة: الفيفا اختار ميسي رجلا للمباراة لكنه قرر منحها لماك لأنه سجل الهدف وكان رائعا.

وأضاف: ليونيل ميسي مهتم بزملائه أكثر من نفسه وهذا إيجابي، ولن أخرجه من المباريات إن لم يطلب ذلك.

وأهّل هذا الفوز الأرجنتين لبلوغ دور الـ16 من البطولة لتواجه أستراليا التي أحدثت المفاجأة وتأهلت لتكون ثانية المجموعة الرابعة خلف فرنسا المتصدرة بفارق الأهداف.

وعن مباراة أستراليا، قال سكالوني: من يعتقد أن أستراليا ستكون مباراة سهلة فهو خاطئ، السعودية انتصرت علينا وهذه هي كرة القدم.

ويمثل مونديال قطر 2022 على الأغلب الفرصة الأخيرة للنجم ليونيل ميسي ذي الـ35 عاما لتحقيق لقب كأس العالم وإضافته إلى قائمة إنجازاته الأسطورية قبل اعتزاله كرة القدم.​​​​​​​